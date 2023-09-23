Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Gelar Beauty Class, Perindo Berikan Perhatian Besar pada Perempuan dan Kecantikan

Eka Setiawan , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |12:07 WIB
Gelar <i>Beauty Class</i>, Perindo Berikan Perhatian Besar pada Perempuan dan Kecantikan
Beauty Class Partai Perindo di Jateng
A
A
A

SEMARANG – Partai Perindo memberikan perhatian besar kepada perempuan tak terkecuali soal kecantikan. Pagi ini, Sabtu (23/9/2023) Bacaleg DPR RI Dapil Jateng I Partai Perindo Syafril Nasution bersama Bacaleg DPRD Jateng Dapil Jateng I Partai Perindo Siti Rohana dan Bacaleg DPRD Partai Perindo Dapil 2 Kota Semarang Erlinarti memberikan pelatihan rias kecantikan bagi para perempuan di Kota Semarang.

“Hari ini Partai Perindo, saya bersama Bacaleg Prov dan dari Kota Semarang, kita memberikan pelatihan untuk para remaja, wanita khususnya di Kota Semarang untuk mendapatkan pelatihan kelas kecantikan (beauty class),” ungkap Syafril Nasution di Kantor DPW Partai Perindo Jateng, Kota Semarang.

Aksi nyata beauty class untuk masyarakat Semarang tersebut yang didukung Syafril Nasution itu dimulai pukul 09.00 WIB dan berlangsung hingga sore hari.

“Selama ini mereka hanya belajar dari suatu aplikasi. Hari ini kita berikan pelajaran secara langsung mulai dari pagi ini jam 9 diperkirakan sampai nanti sore, supaya mereka betul-betul memahami bagaimana melakukan perawatan atau kecantikan,” sambungnya.

Para peserta di sana mendoakan Partai Perindo, yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu, bisa menang di Pemilu 2024 itu. Para peserta juga mendoakan Ganjar Pranowo, yang merupakan Bacapres yang didukung Partai Perindo itu bisa menang dalam Pilpres 2024 mendatang.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192514/rakerwil_dpw_perindo_sumsel-0rvJ_large.jpg
Gelar Rakerwil, DPW Perindo Sumsel Susun Strategi Pemenangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550/dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541/dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191516/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-K3YJ_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Orangtua Korban Pencabulan Jalani Pemeriksaan di Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351/wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement