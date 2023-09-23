Gelar Beauty Class, Perindo Berikan Perhatian Besar pada Perempuan dan Kecantikan

SEMARANG – Partai Perindo memberikan perhatian besar kepada perempuan tak terkecuali soal kecantikan. Pagi ini, Sabtu (23/9/2023) Bacaleg DPR RI Dapil Jateng I Partai Perindo Syafril Nasution bersama Bacaleg DPRD Jateng Dapil Jateng I Partai Perindo Siti Rohana dan Bacaleg DPRD Partai Perindo Dapil 2 Kota Semarang Erlinarti memberikan pelatihan rias kecantikan bagi para perempuan di Kota Semarang.

“Hari ini Partai Perindo, saya bersama Bacaleg Prov dan dari Kota Semarang, kita memberikan pelatihan untuk para remaja, wanita khususnya di Kota Semarang untuk mendapatkan pelatihan kelas kecantikan (beauty class),” ungkap Syafril Nasution di Kantor DPW Partai Perindo Jateng, Kota Semarang.

Aksi nyata beauty class untuk masyarakat Semarang tersebut yang didukung Syafril Nasution itu dimulai pukul 09.00 WIB dan berlangsung hingga sore hari.

“Selama ini mereka hanya belajar dari suatu aplikasi. Hari ini kita berikan pelajaran secara langsung mulai dari pagi ini jam 9 diperkirakan sampai nanti sore, supaya mereka betul-betul memahami bagaimana melakukan perawatan atau kecantikan,” sambungnya.

Para peserta di sana mendoakan Partai Perindo, yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu, bisa menang di Pemilu 2024 itu. Para peserta juga mendoakan Ganjar Pranowo, yang merupakan Bacapres yang didukung Partai Perindo itu bisa menang dalam Pilpres 2024 mendatang.

(Fakhrizal Fakhri )