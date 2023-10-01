Ahmad Yani, Jenderal Teladan yang Sangat Dekat dengan Anak

Putra Ahmad Yani mengungkap sosok ayahnya yang sangat dekat dengan anak. (tangkapan layar)

JAKARTA - Jenderal Ahmad Yani adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan negara. Dia lahir pada tanggal 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah, dan meninggal secara tragis pada tanggal 1 Oktober 1965 dalam peristiwa G30S/PKI.

Dilansir Podcast TNI AD, Minggu (1/10/2023) anak Jenderal Ahmad Yani, Untung Mufreni Ahmad Yani menceritakan kehidupannya sebelum peristiwa G30S/PKI.

Sebagai seorang jenderal, Jenderal Ahmad Yani adalah contoh yang sempurna dalam hal disiplin dan integritas. Dia tidak hanya mengajarkan nilai-nilai ini kepada anak-anaknya melalui kata-katanya, tetapi juga melalui tindakan.

Saat itu, Untung Mufreni Ahmad Yani tidur satu kamar dengan Jenderal Ahmad Yani, Ibu Yayu Rulia Sutowiryo dan Irawan Sura Eddy yang merupakan anak bungsu Jenderal Ahmad Yani.

Jenderal Ahmad Yani juga selalu memandikan anak-anaknya setiap pagi. Karena hal tersebut menjadikan Jenderal Ahmad Yani sangat dekat dengan anak-anaknya.

Meskipun memiliki kedudukan yang tinggi dalam pemerintahan militer, Jenderal Ahmad Yani tetap menjaga kesederhanaan dalam kehidupan keluarganya. Dia menekankan pentingnya keluarga sebagai prioritas utama dalam hidupnya.