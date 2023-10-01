Galang Dukungan Buruh, Relawan Ganjar Kukuhkan 24 Tim Pemenangan di Subang

SUBANG - Sekitar 100.000 buruh dari 24 perusahaan di wilayah Kabupaten Subang akan mendukung Ganjar Pranowo dalam Pemilihan Presiden 2024 berkat kelompok Ganjaran Buruh Berjuang (GBB).

Para sukarelawan GBB optimistis mendulang dukungan dari para buruh setelah mengukuhkan tim pemenangan dari 24 perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Subang pada Sabtu (30/9/2023).

"Hari ini kami tuntas melaksanakan agenda pengukuhan dan pembekalan struktur pemenangan di 24 perusahaan di Kabupaten Subang," kata Ketua Umum GBB, Lukman Hakim saat diwawancarai di lokasi.

BACA JUGA:

Para peserta terlebih dahulu dikenalkan dengan sosok Ganjar yang terlahir dari keluarga baik dan sederhana hingga ditunjukkan dengan sepak terjangnya yang gemilang saat menjabat Gubernur Jawa Tengah selama dua periode.

Pengukuhan tim pemenangan ditandai dengan prosesi penandatanganan komitmen yang diikuti perwakilan dari setiap perusahaan setelah mendapatkan pembekalan langsung dari jajaran pimpinan Dewan Pengurus Pusat (DPP) GBB.

"Jadi yang disampaikan dalam pembekalan itu adalah arahan kerja penggalangan dukungan untuk memenangkan Ganjar Pranowo menjadi Presiden pilihan buruh Indonesia di pabrik masing-masing," kata Lukman.

Adapun, pengukuhan yang digelar di PT Lestari Busana Anggun Mahkota, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang itu diikuti bagian Sumber Daya Manusia (Human Resources Development/HRD) dari 24 perusahaan.

BACA JUGA:

Lukman menyebut arus dukungan para HRD tersebut dipelopori oleh beberapa tokoh HRD senior, di antaranya seperti Nisfu Sabani dari PT Wilbes Global, Nugi dari PT C site dan Nelson dari PT Handsome. Kegiatan itu dihadiri pula Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Subang, H Agus Prabanta.

"Jadi, yang hadir ini adalah para HRD dari 24 perusahaan di Subang yang sudah siap untuk melakukan kerja-kerja politik di akar rumput, di perusahaan-perusahaan untuk menggalang suara untuk Pak Ganjar Pranowo di (Pilpres) 2024," ujar Lukman.

Dia menyebutkan jumlah buruh yang bekerja di 24 pabrik milik perusahaan yang hadir itu mencapai 35 ribu orang. Jumlah tersebut diakui menurun setelah terjadi pemutusan hubungan kerja akibat pandemi beberapa waktu lalu.

Namun, Lukman meyakinkan jumlah pekerja yang direkrut perusahaan-perusahaan tersebut akan bertambah hingga waktu pelaksanaan Pilpres, seiring dengan pemulihan ekonomi pascapandemi di Indonesia.

"Pada akhir tahun ini beberapa perusahaan akan mengalami kenaikan (pekerja) lewat perekrutan baru dengan adanya orderan baru, buyer-buyer baru sehingga pertumbuhannya sangat besar dan insyaallah sampai hampir 100 ribu (buruh) ke depan pada masa pemilihan presiden," ujarnya.

Lebih lanjut, Lukman mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang mau terlihat secara sukarela memperjuangkan para buruh dengan memenangkan Ganjar menjadi Presiden 2024-2029 mendatang.

Para perwakilan perusahaan berharap Ganjar dapat meningkatkan hubungan industrial antara pengusaha dan kaum buruh untuk menciptakan iklim investasi yang sehat di Indonesia.

"Teman-teman dari kalangan HRD ini mengharapkan dan percaya dari semua prestasi Pak Ganjar dalam mengelola industri, hubungan baik dengan dunia usaha. Juga memperkecil atau mengurangi pungli di dunia usaha dan menjamin keharmonisan hubungan industrial yang ada di perusahaan-perusahaan di Jawa Tengah," tutur Lukman.