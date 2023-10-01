Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Jalan Sehat Bareng Warga Surabaya, Ganjar: Investasi Paling Bagus Itu Kesehatan

Sony Hermawan , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |11:16 WIB
Jalan Sehat Bareng Warga Surabaya, Ganjar: Investasi Paling Bagus Itu Kesehatan
Ganjar ikuti jalan sehat bersama warga Surabaya. (Foto: Sony Hermawan)
A
A
A

SURABAYA – Bacapres Ganjar Pranowo mengaku senang melihat masyarakat yang gemar berolahraga. Bagi Ganjar, olahraga sebaiknya dilakukan rutin dan akan mendatangkan kesehatan sebagai investasi paling berharga.

Hal itu disampaikan Ganjar usai mengikuti bersama ribuan kader dan simpatisan Partai Hanura Jatim melakukan jalan sehat di Tugu Pahlawan Surabaya. Acara jalan sehat ini sekaligus memperingati Hari Kesaktian Pancasila.

“Pokoknya kita setiap melihat masyarakat olahraga setiap hari menyenangkan, investasi paling bagus itu kesehatan, mereka sadar untuk olahraga, bersyukur apalagi jika jadi hobi dan berprestasi,” ucap Ganjar, Minggu (1/10/2023).

Ganjar mengaku senang dengan antusiasme masyarakat Surabaya. “Senang bersama Hanura dan masyarakat, antusiasme masyarakat luar biasa, wajahnya cerah, kelihatan fisiknya kuat, itu top,” tutup Ganjar.

Ganjar bersama ribuan kader dan simpatisan Partai Hanura Jatim melakukan jalan sehat di Tugu Pahlawan Surabaya. Acara jalan sehat ini sekaligus memperingati Hari Kesaktian Pancasila.

Ganjar disambut meriah, tak hanya dari simpatisan partai namun juga sejumlah organisasi massa pendukung Ganjar Pranowo di Surabaya.

Teriakan Ganjar Presiden mengema di panggung Tugu Pahlawan Surabaya dan sepanjang rute jalan sehat yang mengelilingi komplek tugu pahlawan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement