Jalan Sehat Bareng Warga Surabaya, Ganjar: Investasi Paling Bagus Itu Kesehatan

SURABAYA – Bacapres Ganjar Pranowo mengaku senang melihat masyarakat yang gemar berolahraga. Bagi Ganjar, olahraga sebaiknya dilakukan rutin dan akan mendatangkan kesehatan sebagai investasi paling berharga.

Hal itu disampaikan Ganjar usai mengikuti bersama ribuan kader dan simpatisan Partai Hanura Jatim melakukan jalan sehat di Tugu Pahlawan Surabaya. Acara jalan sehat ini sekaligus memperingati Hari Kesaktian Pancasila.

“Pokoknya kita setiap melihat masyarakat olahraga setiap hari menyenangkan, investasi paling bagus itu kesehatan, mereka sadar untuk olahraga, bersyukur apalagi jika jadi hobi dan berprestasi,” ucap Ganjar, Minggu (1/10/2023).

Ganjar mengaku senang dengan antusiasme masyarakat Surabaya. “Senang bersama Hanura dan masyarakat, antusiasme masyarakat luar biasa, wajahnya cerah, kelihatan fisiknya kuat, itu top,” tutup Ganjar.

Ganjar disambut meriah, tak hanya dari simpatisan partai namun juga sejumlah organisasi massa pendukung Ganjar Pranowo di Surabaya.

Teriakan Ganjar Presiden mengema di panggung Tugu Pahlawan Surabaya dan sepanjang rute jalan sehat yang mengelilingi komplek tugu pahlawan.