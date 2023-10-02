Kerja Sama Dengan Pemprov Riau, TGB: Anak Muda di Sana Sangat Antusias Belajar di Al-Azhar

JAKARTA - Ketua Organisasi Internasional Alumni Al Azhar (OIAA) TGB M Zainul Majdi mengatakan anak muda di Provinsi Riau sangat antusias melanjutkan pendidikan di Universitas Al-Azhar Kairo. Oleh karena itu, pihaknya menyambut baik kerja sama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam satuan pendidikan.

Penandatangan kerja sama itu dilakukan di kantor Badan Penghubung Provinsi Riau, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur pada Senin (2/10/2023). Turut hadir Gubernur Riau, Syamsuar.

"Anak-anak muda Riau memang sangat bersemangat untuk mempelajari wawasan keislaman yang baik khususnya di Al Azhar. Itu sangat penting karena ke depan bangsa kita memang membutuhkan anak anak muda yang memiliki wawasan keagamaan yang baik," ucap TGB.

Dia menerangkan, dalam kerja sama ini, nantinya calon mahasiswa akan mendapatkan pelatihan bahasa arab sebelum masuk ke Universitas Al Azhar Kairo. Hal itu dilakukan guna memberikan akses kemudahan bagi calon mahasiswa.

"OIAA bersama pemerintah provinsi menandatangani kerja sama untuk pengembangan wawasan ke islam dan penyiapan anak muda Riau yang akan belajar di Al Azhar agar memiliki latar belakang penguasaan bahasa arab dan juga wawasan keislaman yang moderat yang bisa bekal belajar di Al Azhar nanti," ucapnya.