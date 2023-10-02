Valencia, Istri Kevin Sanjaya Senang Suaminya Terima Penghargaan PSMTI

JAKARTA - Atlet muda pebulutangkis nasional, Kevin Sanjaya Sukamulyo, mendapatkan penghargaan apresiasi kategori kreativitas seni kebudayaan bidang olahraga dalam perayaan HUT ke-25 Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI).

Mantu dari Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo ini turut pula menghadiri pemberian penghargaan tersebut di gedung Sasono Utomo, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada Senin (2/10/2023).

Istri Kevin, Valencia Herliani Tanoesoedibjo mengucapkan terima kasih atas penghargaan apresiasi atas suaminya tersebut. Dia mengaku ikut senang dan bangga karena kontribusi dan peran masyarakat beretnis Tionghoa kepada Indonesia saat ini mendapatkan banyaknya apresiasi oleh bangsa.

"Saya turut senang karena bagaimanapun juga banyak sekali masyarakat Indonesia yang beretnis Tionghoa. Saya berharap dengan organisasi PSMTI ini bisa terus menginspirasi masyarakat Indonesia beretnis Tionghoa agar tetap berkontribusi positif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia," jelas Valencia bersama Kevin, Senin (2/10/2023).

Ditemui secara terpisah, mertua Kevin Hary Tanoesoedibjo, menyampaikan penghargaan apreasiasi PSMTI terhadap Kevin dalam peran sosialnya, ikut berbangga hati. Dia menilai mantunya tersebut secara objektif memberikan nama harum bagi Indonesia.

"Kevin itu kan mantu saya, saya ikut bangga karena Kevin itu cukup lama menjadi juara dunia Ganda putra bulutangkis. Jadi itu objektif diberikan penghargaannya," jelas Hary Tanoesoedibjo.

Sementara itu, Kevin yang dikenal di dunia olahraga bulutangkis internasional sebagai pasangan The Minions dengan Marcus, mendapatkan penghargaan PSMTI tersebut karena dinilai mengharumkan nama bangsa di mata dunia. Kevin pun diakui dalam keahlian dan teknis bulutangkisnya oleh pebulutangkis ganda terbaik internasional seperti Gillian Clarke.

"Pastinya terima kasih untuk penghargaannya, semoga saya bisa terus berkontribusi untuk bangsa Indonesia," ujar pria bernama lengkap Kevin Sanjaya Sukamulyo.