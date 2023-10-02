Advertisement
HOME NEWS NEWS

Terima Penghargaan PSMTI, Kevin Sanjaya: Semoga Semua Masyarakat Tionghoa Tetap Bermanfaat bagi Indonesia

Muhammad Farhan , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |21:04 WIB
Terima Penghargaan PSMTI, Kevin Sanjaya: Semoga Semua Masyarakat Tionghoa Tetap Bermanfaat bagi Indonesia
Kevin Sanjaya dapat penghargaan PSMTI (Foto: Achmad Al Fiqri)
A
A
A

JAKARTA - Atlet muda pebulutangkis nasional, Kevin Sanjaya Sukamulyo, mendapatkan penghargaan apresiasi kategori kreativitas seni kebudayaan bidang olahraga dalam perayaan HUT ke-25 Paguyuban Sosial Marga Tionghoa (PSMTI).

Mantu dari Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo ini turut pula menghadiri pemberian penghargaan tersebut di Gedung Sasono Utomo, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada Senin (2/10/2023).

Kevin datang didampingi istrinya, Valencia Herliani Tanoesoedibjo, yang dengan kompak keduanya mengenakan batik abu-abu keperakan. Kevin juga terlihat akrab duduk bersama dengan Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep beserta istri, Erina Sofia Gudono dalam satu meja di hadapan pelataran panggung utama.

Pasangan ganda The Minions bersama Marcus Gideon itu, berterima kasih atas penghargaannya serta berharap agar warga keturunan etnis Tionghoa dapat terus memberikan kontribusi positif bagi bangsa Indonesia.

"Semoga semua masyarakat Tionghoa dapat memberikan manfaat selalu bagi negara Republik Indonesia ini," ujar Kevin selepas mendapatkan penghargaan, Senin (2/10/2023).

Tak lupa, Kevin pun mengucapkan terima kasih kepada PSMTI, yang tetap bangga mengapresiasi kepada warga Indonesia beretnis Tionghoa di Indonesia.

"Pastinya terima kasih untuk penghargaannya, semoga saya bisa terus berkontribusi untuk bangsa Indonesia," ujarnya.

