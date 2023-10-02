Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Momen Ganjar Pranowo Berbaur Bersama Warga, Makan Bareng hingga Request Lagu

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |08:38 WIB
Momen Ganjar Pranowo Berbaur Bersama Warga, Makan Bareng hingga <i>Request</i> Lagu
Ganjar akan bareng warga Surabaya (Foto : Tangkapan Layar Instagram)
A
A
A
 

JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo kembali berbaur dengan masyarakat. Hal itu terlihat kala Ganjar berbaur bersama warga untum makan Seho Sambel Mak Yeyek di Surabaya, Jawa Timur.

Potret kebersamaan makan bersama warga ini, terlihat dalam salag satu postingan Instagram pribadi Ganjar, @ganjarpranowo. Dalam unggahan video tersebut, nampak warga yang tengah antre dibuat kaget akan kedatangan Ganjar.

"Halo, Pak," kata salah satu warga.

Kemudian, Ganjar pun langsung mencoba beranjak masuk. Melihat itu, nampak salah satu warga mengabadikan momen tersebut. Sementara beberapa warga lainnya, bersalaman dengan Ganjar.

Setelah itu, nampak Ganjar bersama istrinya, Siti Atikoh menunggu kudapan sego sambel yang dipesan. Setelah prsanan mendarat di meja makan, Ganjar terlihat "gaspol" menyantapnya.

Di tengah menikmati sego sambel tersebut, ada musisi jalanan. Ganjar pun nampak menikmati alunan musik yang dimainkan oleh para musisi jalanan tersebut.

Bahkan, Ganjar nampak memesan lagu untuk dimainkan dari Happy Asmara berjudul "Rungkad." Nampak Ganjar semakin menikmati alunan musik tersebut, terlihat kepala Ganjar nampak mengangguk-angguk mengikuti alunan nada.

