Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rekam Jejak Brigjen Katamso dan Kolonel Sugiyono yang Gugur Disiksa PKI

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |06:04 WIB
Rekam Jejak Brigjen Katamso dan Kolonel Sugiyono yang Gugur Disiksa PKI
Brigjen Katamso. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

BRIGADIR Jenderal (Anumerta) Katamso Dharmakusumo dan Kolonel Anumerta R. Sugiyono Mangunwiyoto merupakan Pahlawan Revolusi yang gugur saat G30S PKI. Keduanya dimakamkan di Yogyakarta.

Dilansir dari buku Ensiklopedia Pahlawan Nasional serta buku Sejarah Nasional Indonesia: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia, keduanya ditangkap dan disiksa oleh PKI hingga tewas.

Keduanya merupakan sosok yang menjadi musuh dari PKI. Terlebih Katamso, yang dulunya merupakan pembina aktif Resimen Mahasiswa (Menwa) untuk bisa siap menghadapi ancaman PKI jika kian memanas.

Ketika peristiwa G30SPKI meletus, Katamso dan Sugiyono ditangkap di Yogyakarta. Keduanya mendapat siksaan dari PKI hingga pada akhirnya tewas. Dalam kasus Katamso, dirinya bahkan disiksa dengan dipukul kepalanya hingga pecah dengan tangkai mortir.

Jasad 2 pahlawan ini akhirnya ditemukan pada 22 Oktober 1965. Mereka dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Untuk memberi penghormatan kepada keduanya, pemerintah membuatkan sebuah monumen yang bernama Monumen Pahlawan Pancasila.

Katamso dilahirkan pada 5 Februari 1923 di Sragen. Jawa Tengah. Pada masa pendudukan Jepang dirinya mengikuti pendidikan militer pada Pembela Tanah Air (PETA) di Bogor. kemudian diangkat menjadi Shodanco Peta di Solo.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan ia masuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang kemudian menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dia diangkat menjadi Komandan Kompi di Klaten, kemudian bertugas sebagai Komandan Kompi Batalyon 28 Divisi IV.

Pada Agresi Militer Belanda II beberapa kali pasukan yang dipimpinnya terlibat dalam pertempuran dengan Belanda. Katamso berhasil menumpas pemberontakan dalam tubuh Batalyon 426 di Jawa Tengah tahun 1951.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/01/337/3016153/kisah-bang-pane-stres-hingga-meninggal-dunia-usai-temukan-pahlawan-revolusi-di-lubang-buaya-LWFG6eCLWm.jpg
Kisah Bang Pane, Stres hingga Meninggal Dunia Usai Temukan Pahlawan Revolusi di Lubang Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/10/337/3006887/kisah-anggota-pki-kebal-saat-dihukum-mati-bikin-warga-australia-kaget-aLYBnkamNT.jpg
Kisah Anggota PKI Kebal saat Dihukum Mati Bikin Warga Australia Kaget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/16/337/2996716/kisah-prajurit-kostrad-bikin-ciut-nyali-ketua-pki-dn-aidit-NxKe8RV26o.jpg
Kisah Prajurit Kostrad Bikin Ciut Nyali Ketua PKI DN Aidit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/337/2990699/kala-gatot-soebroto-perintahkan-slamet-rijadi-selamatkan-dua-kompi-gerilyawan-dari-pengaruh-pki-kvE8IDIXHy.jpg
Kala Gatot Soebroto Perintahkan Slamet Rijadi Selamatkan Dua Kompi Gerilyawan dari Pengaruh PKI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/22/337/2925453/4-tokoh-g30s-pki-yang-berujung-eksekusi-mati-salah-satunya-masih-sempat-minta-rokok-rmYAvlVa1a.jpeg
4 Tokoh G30S PKI yang Berujung Eksekusi Mati, Salah Satunya Masih Sempat Minta Rokok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/21/337/2924489/gembong-pki-dn-aidit-sebelum-ditembak-mati-sempat-sempatnya-minta-waktu-untuk-pidato-RDmX80HSdU.jpg
Gembong PKI DN Aidit Sebelum Ditembak Mati, Sempat-sempatnya Minta Waktu untuk Pidato
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement