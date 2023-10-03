Isi Kuliah Umum di Bandung, Ganjar Pranowo Disambut Antusias Ribuan Mahasiswa Baru Unpas

BANDUNG - Bakal calon presiden (Bacapres) 2024, Ganjar Pranowo memberikan kuliah umum kepada mahasiswa baru Universitas Pasundan (Unpas) Bandung pada Selasa (3/10/2023).

Dalam acara yang berlangsung di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) ITB itu, kehadiran Ganjar Pranowo disambut meriah oleh ribuan mahasiswa baru Unpas.

Sebelum memberikan materinya, Bacapres Partai Persatuan Indonesia (Perindo) itu mengabsen para mahasiswa baru Unpas tersebut terlebih dahulu.

"Ini Fakultas Kedokteran ya?" tanya Ganjar.

"Iya," teriak para mahasiswa penuh semangat.

Ganjar yang dikenal sebagai sosok pemimpin muda, energetik, merakyat, berprestasi, berpengalaman dan family man itu kemudian mengabsen mahasiswa yang duduk di sudut lainnya.

"Itu yang di sana fakultas apa?" tanya Ganjar.

"Teknik," sahut mahasiswa.

"Pertanyaannya, menyesal gak menjadi mahasiswa Universitas Pasundan?" tanya Ganjar lagi.

"Enggak," jawab para mahasiswa baru Unpas.

"Siap memasuki masa yang akan merubah nasib kalian ke depan," tanya Ganjar.

"Siap," jawab mahasiswa.

Kemeriahan sangat terasa sejak Ganjar Pranowo memasuki Gedung Sabuga. Kehadirannya pun disambut riuh ribuan mahasiswa baru Unpas.