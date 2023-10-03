Advertisement
HOME NEWS JABAR

Peringati Maulid Nabi, Santri Ganjar Ajak Warga Gotong Royong Bersihkan Musala

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |19:13 WIB
Peringati Maulid Nabi, Santri Ganjar Ajak Warga Gotong Royong Bersihkan Musala
Relawan Ganjar Bersihkan Musala di Karawang/ist
A
A
A


KARAWANG- Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Santri Dukung Ganjar (SDG) bergotong royong untuk melakukan pengecatan salah satu musala di Desa Mekarjaya, Kecamatan Purwasari, Karawang, Jawa Barat pada Selasa (3/10/2023).

Mereka juga mengajak masyarakat sekitar untuk ikut berpartisipasi dan bahu membahu agar proses pengecatan bisa segera rampung.

Koordinator Wilayah SDG Jabodebeka, Farhan Ikhsan menjelaskan bahwa aksi tersebut dilakukan relawan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1445 Hijriah.

"Aksi pengecatan dilakukan salah satunya untuk memperingati Maulid Nabi. Kami sebagai umat muslim selalu bergerak mengikuti apa yang dilakukan Nabi Muhammad. Untuk merayakannya kita melakukan bersih-bersih, kemudian memperindah musala," ujar Farhan.

Pengecatan kata dia juga dilakukan atas adanya permintaan dari masyarakat yang mengeluhkan dinding musalanya yang mulai kotor.

Oleh karena itu, dia berharap, aksi ini bisa membuat warga menjadi lebih nyaman saat beribadah dengan tampilan musala yang lebih indah usai dicat.

"Mudah-mudahan masyarakat bisa nyaman beribadah, dengan musala yang indah dan dalam kondisi baik, masyarakat bisa giat untuk beribadah dan terus melakukan ibadahnya dengan semangat," ujarnya.

Dengan pengecatan bersama ini, relawan SDG juga berharap bisa menanamkan semangat kekeluargaan dan gotong royong di antara masyarakat setempat.

Dalam kesempatan itu, relawan SDG juga memberikan bantuan pengeras suara kepada pihak pengelola musala. Bantuan tersebut ditujukan guna menunjang berbagai aktivitas jemaah musala.

