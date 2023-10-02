Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Musim Pancaroba, Relawan Ganjar Adakan Senam Bareng Warga Tingkatkan Kesehatan

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |13:10 WIB
Musim Pancaroba, Relawan Ganjar Adakan Senam Bareng Warga Tingkatkan Kesehatan
Relawan adakan senam bersama tingkatkan kesehatan warga. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

LAMPUNG - Relawan Ganjar Pranowo, Generasi Alumni Muda Universitas Sriwijaya (Unsri) dan Universitas Lampung (Unila) atau Ganjar Crivisaya mengadakan kegiatan senam zumba bersama puluhan masyarakat di Overfilled, Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, Minggu (1/10/2023).

Koordinator Ganjar Crivisaya, Alvin Alyonni mengungkapkan pentingnya gerakan kesehatan masyarakat untuk menjaga masyarakat dari penyakit yang kemungkinan muncul saat musim pancaroba seperti ini.

Selain itu, Alvin menambahkan kegiatan tersebut sebagai momentum mengenalkan sosok Ganjar Pranowo melalui olahraga. Sebab, Ganjar sendiri dikenal sebagai tokoh yang gemar dan rutin berolahraga.

 BACA JUGA:

"Hari ini Ganjar Crivisaya mengadakan acara olahraga zumba, di mana kita tahu bahwa Pak Ganjar sosok yang peduli dengan kesehatan masyarakat. Maka, kegiatan ini dilakukan untuk membangun kepedulian pola hidup sehat," ucap Alvin.

Alvin mengingatkan tingginya antusiasme masyarakat selama proses sosialisasi dilakukan karena zumba salah satu olehraga populer di wilayahnya.

"Lumayan tinggi animonya, sampai kita batasi karena tempat juga tidak memadai, mereka menikmati dan antusias," tambah Alvin.

 BACA JUGA:

Dengan momen tersebut, Alvin berkomitmen untuk memperkuat jaringan Ganjar Crivisaya hingga ke daerah-daerah di Provinsi Lampung melalui kegiatan serupa.

"Yang pasti kita akan terus berinovasi sebagai wadah diskusi dalam membuat program pemberdayaan masyarakat, terutama kegiatan olahraga seperti ini," lanjut Alvin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
