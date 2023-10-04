Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

TGB Bilang Majelis Hukama Muslimin Dorong Pemuka Agama Ikut Jaga Lingkungan

Widya Michella , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |14:31 WIB
TGB Bilang Majelis Hukama Muslimin Dorong Pemuka Agama Ikut Jaga Lingkungan
TGB Zainul Majdi dorong pemuka agama ikut jaga lingkungan (Foto : MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Dr. TGB HM Zainul Majdi menghadiri Konferensi Agama dan Perubahan Iklim se Asia Tenggara yang digelar Majelis Hukama Muslimin (MHM) atau Muslim Council of Elders di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (4/10/2023).

Pria yang juga menjabat sebagai anggota Komite Eksekutif MHM Pusat, mengatakan konferensi tersebut sebenarnya lahir dari keyakinan MHM bahwa harus ada kombinasi dari kerja kita semua hard dan soft power.

Di mana hard power adalah para pemegang otoritas resmi seperti para pemimpin negara yang dapat mengeluarkan beberapa aturan terkait bagaimana pemanfaatan SDA tidak menyebabkan menurunnya kualitas ekosistem.

"Tetapi ada soft power yang harus diberdayakan, yaitu adalah pemuka agama dan budaya yang semuanya mengandung nilai-nilai yang sebenarnya sangat kompatibel dengan seruan untuk menjaga lingkungan Tidak ada agama yang kearifan di Indonesia yang membolehkan pemanfaatan lingkungan yang pada akhirnya rusak," kata pria yang aktif dalam partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.

Karena itu, dalam konferensi internasional ini, pria yang aktif dalam partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu berharap adanya rekomendasi nya kepada multi pihak.

Pertama kepada para pemimpin dengan hard power yang mereka miliki itu betul-betul dipastikan seluruh kebijakan harus berkontribusi untuk menjaga daya dukung lingkungan. Kedua kepada para pemimpin agama dan pemangku budaya khususnya di Asia tenggara bagaimana dengam soft power dengan otoritas yang ada dan keagamaan yang ada itu dapat disuarakan dengan maksimal untuk menjaga lingkungan bersama

"Majelis Hukama Muslimin melihat bahwa soft power itu selama ini cenderung digunakan untuk hal-hal yang normatif dan ekslusif terkait agama masing-masing. Majelis Hukama Muslimin (MHM) berharap agar soft power diarahkan untuk agenda bersama yaitu termasuk diantaranya melestarikan lingkungan," kata pria yang aktif dalam partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu.

Halaman:
1 2
      
