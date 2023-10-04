TGB Bilang Majelis Hukama Muslimin Dorong Pemuka Agama Ikut Jaga Lingkungan

JAKARTA - Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Dr. TGB HM Zainul Majdi menghadiri Konferensi Agama dan Perubahan Iklim se Asia Tenggara yang digelar Majelis Hukama Muslimin (MHM) atau Muslim Council of Elders di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (4/10/2023).

Pria yang juga menjabat sebagai anggota Komite Eksekutif MHM Pusat, mengatakan konferensi tersebut sebenarnya lahir dari keyakinan MHM bahwa harus ada kombinasi dari kerja kita semua hard dan soft power.

Di mana hard power adalah para pemegang otoritas resmi seperti para pemimpin negara yang dapat mengeluarkan beberapa aturan terkait bagaimana pemanfaatan SDA tidak menyebabkan menurunnya kualitas ekosistem.

"Tetapi ada soft power yang harus diberdayakan, yaitu adalah pemuka agama dan budaya yang semuanya mengandung nilai-nilai yang sebenarnya sangat kompatibel dengan seruan untuk menjaga lingkungan Tidak ada agama yang kearifan di Indonesia yang membolehkan pemanfaatan lingkungan yang pada akhirnya rusak," kata TGB.

Karena itu, dalam konferensi internasional ini, TGB berharap adanya rekomendasi nya kepada multi pihak.

Pertama kepada para pemimpin dengan hard power yang mereka miliki itu betul-betul dipastikan seluruh kebijakan harus berkontribusi untuk menjaga daya dukung lingkungan. Kedua kepada para pemimpin agama dan pemangku budaya khususnya di Asia tenggara bagaimana dengam soft power dengan otoritas yang ada dan keagamaan yang ada itu dapat disuarakan dengan maksimal untuk menjaga lingkungan bersama

"Majelis Hukama Muslimin melihat bahwa soft power itu selama ini cenderung digunakan untuk hal-hal yang normatif dan ekslusif terkait agama masing-masing. Majelis Hukama Muslimin (MHM) berharap agar soft power diarahkan untuk agenda bersama yaitu termasuk diantaranya melestarikan lingkungan," kata TGB.