Daftar Negara dengan Jumlah Miliarder Terbanyak Tahun 2023, Indonesia Peringkat Berapa?

JAKARTA - Daftar orang terkaya dunia tahun 2023 yang dikeluarkan oleh majalah Forbes telah dirilis. Daftar tersebut memasukkan 2.640 miliarder dari 77 negara di penjuru dunia. Dalam daftar tahun ini, mengalami peningkatan dari 75 negara atau wilayah yang tercatat tahun sebelumnya.

Amerika Serikat (AS), kembali menjadi negara dengan jumlah miliarder terbanyak, dengan 735 orang memegang gelar miliarder. Meskipun jumlahnya tetap sama dengan tahun sebelumnya, pasar di Amerika mengalami perubahan signifikan. Beberapa tokoh, seperti Elon Musk, tetap mendominasi dengan kekayaan mencapai USD180 miliar. Namun, hampir 50 miliarder Amerika, termasuk nama-nama seperti Kanye West dan Sam Bankman-Fried, turun dari peringkatnya atau meninggal dunia.

Di sisi lain, lebih dari 60 miliarder Amerika baru bergabung dalam daftar, termasuk atlet seperti LeBron James dan Tiger Woods.

Meskipun jumlah miliarder AS tidak berubah secara signifikan, kekayaan kolektif mereka mengalami penurunan, dari USD4,7 triliun pada tahun sebelumnya menjadi USD4,5 triliun. Penurunan ini sebagian disebabkan oleh pelemahan pasar, masalah yang dihadapi startup "unicorn" bernilai miliaran dolar, dan kenaikan suku bunga yang mengkhawatirkan para investor.

China, yang menduduki peringkat kedua, memiliki 495 miliarder dengan total kekayaan bersih mencapai USD1,67 triliun, meskipun jumlah miliardernya turun dari 539 pada tahun sebelumnya. Faktor-faktor seperti kebijakan nol-Covid, transisi ekonomi pasca pandemi yang sulit, dan masalah di sektor properti mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pasar saham di negara ini.