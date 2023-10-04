Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi di Pematang Siantar berjalan Lancar Meski Lapangan Becek

Pematang Siantar- Hujan yang mengguyur Kota Pematang Siantar sejak Kamis (17/08/2023) dini hari, baru reda sekitar pukul 09.00 WIB. Alhasil, kondisi Lapangan H Adam Malik basah dan becek. Meski begitu, upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi yang dipimpin Wali Kota Pematang Siantar Susanti Dewayani berlangsung lancar dan sukses.

Bahkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tetap dengan langkah tegap berjalan, walaupun harus melintasi pelataran yang becek dan berair. Sehingga menyebabkan seragam putih-putih yang mereka kenakan menjadi kotor dan basah.

Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 dengan tema Terus Melaju untuk Indonesia Maju diawali dengan sirene, pembacaan naskah teks Proklamasi oleh Ketua DPRD Kota Pematang Siantar Timbul Marganda Lingga, mengheningkan cipta, doa, dan pengibaran bendera merah putih oleh Paskibraka.

Sebelum dikibarkan, bendera merah putih terlebih dahulu diserahkan oleh Susanti, yang pagi itu mengenakan kebaya putih dan Bulang merah, selaku inspektur upacara, kepada anggota Paskibraka pembawa bendera, Elisabeth Damanik siswi SMA Negeri 5 Pematang Siantar.