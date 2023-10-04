Geger Warga Temukan Kerangka Manusia di Semak-Semak, Diduga Sudah Meninggal Sebulan Lalu

Geger warga temukan kerangka manusia di semak-semak, diduga meninggal sebulan lalu. (Ilustrasi/Freepik)

BATUBARA - Kerangka manusia yang diduga berjenis kelamin laki-laki ditemukan di areal semak-semak di Dusun IV, Desa Kuala Indah, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, pada Selasa, 3 Oktober 2023. Manusia yang telah menjadi kerangka itu diduga sudah meninggal dunia lebih dari sebulan.

Informasi yang dihimpun, kerangka manusia itu pertama kali ditemukan seorang pria penggembala sapi. Penemuan kerangka itu bermula dari kecurigaan pria tersebut akan keberadaan sepeda motor di areal semak-semak tempat dia menggembalakan sapinya.

Sepeda motor itu tak berpindah tempat sama sekali setelah tiga hari sejak hari pertama si gembala itu melihatnya. Motor itu juga seperti telah lama tidak digunakan dan sebagian badan motor sudah ditutupi rerumputan liar.

Gembala sapi itu pun mencoba mendekati sepeda motor itu. Dia sempat mencium aroma busuk sebelum akhirnya menemukan kerangka manusia yang berjarak sekitar 150 beberapa meter dari sepeda motor tersebut.

Penemuan itu pun kemudian menghebohkan warga. Mereka lantas melaporkan penemuan itu ke pihak kepolisian melalui Polsek Indrapura.

Kapolsek Indrapura, AKP Jonni Damanik, membenarkan adanya penemuan kerangka manusia itu.

"Diduga korban sudah meninggal dunia di lokasi tersebut lebih dari sebulan lamanya. Sebab lokasi penemuan kerangka tersebut sudah dipenuhi rerumputan liar di sekelilingnya," kata AKP Jonni, Rabu (4/10/2023).