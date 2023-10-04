Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Geger Warga Temukan Kerangka Manusia di Semak-Semak, Diduga Sudah Meninggal Sebulan Lalu

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |23:10 WIB
Geger Warga Temukan Kerangka Manusia di Semak-Semak, Diduga Sudah Meninggal Sebulan Lalu
Geger warga temukan kerangka manusia di semak-semak, diduga meninggal sebulan lalu. (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

BATUBARA - Kerangka manusia yang diduga berjenis kelamin laki-laki ditemukan di areal semak-semak di Dusun IV, Desa Kuala Indah, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, pada Selasa, 3 Oktober 2023. Manusia yang telah menjadi kerangka itu diduga sudah meninggal dunia lebih dari sebulan.

Informasi yang dihimpun, kerangka manusia itu pertama kali ditemukan seorang pria penggembala sapi. Penemuan kerangka itu bermula dari kecurigaan pria tersebut akan keberadaan sepeda motor di areal semak-semak tempat dia menggembalakan sapinya.

Sepeda motor itu tak berpindah tempat sama sekali setelah tiga hari sejak hari pertama si gembala itu melihatnya. Motor itu juga seperti telah lama tidak digunakan dan sebagian badan motor sudah ditutupi rerumputan liar.

Gembala sapi itu pun mencoba mendekati sepeda motor itu. Dia sempat mencium aroma busuk sebelum akhirnya menemukan kerangka manusia yang berjarak sekitar 150 beberapa meter dari sepeda motor tersebut.

Penemuan itu pun kemudian menghebohkan warga. Mereka lantas melaporkan penemuan itu ke pihak kepolisian melalui Polsek Indrapura.

Kapolsek Indrapura, AKP Jonni Damanik, membenarkan adanya penemuan kerangka manusia itu.

"Diduga korban sudah meninggal dunia di lokasi tersebut lebih dari sebulan lamanya. Sebab lokasi penemuan kerangka tersebut sudah dipenuhi rerumputan liar di sekelilingnya," kata AKP Jonni, Rabu (4/10/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/338/3126470/viral-HI1y_large.jpg
Kronologi Penemuan Kerangka Manusia di Tangerang, Ditemukan Kuli Bangunan saat Gali Tanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/338/3126462/ilustrasi_kerangka_manusia-9JyX_large.jpg
Geger, Kerangka Manusia Ditemukan Terkubur di Tigaraksa Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/10/525/3112465/kerangka_manusia-enP8_large.jpg
Geger, Kerangka Manusia Diduga Korban Longsor Ditemukan di Sukabumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/01/338/3091265/kerangka_manusia-Eikh_large.jpg
Geger Penemuan Kerangka Manusia di Lahan Kosong Tambun Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/525/3025375/kerangka-manusia-ditemukan-di-kebun-kosong-bikin-geger-warga-sukabumi-U5F5i9H1Ha.jpg
Kerangka Manusia Ditemukan di Kebun Kosong Bikin Geger Warga Sukabumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/12/519/3007472/dua-hari-terakhir-2-kerangka-manusia-ditemukan-di-mojokerto-TQLcQcqk70.jpg
Dua Hari Terakhir, 2 Kerangka Manusia Ditemukan di Mojokerto
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement