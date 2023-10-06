Musda Perindo Mimika, Maximus Tipagau Resmi Menjabat Ketua DPD

MIMIKA - DPD Partai Perindo Kabupaten Mimika Papua Tengah menggelar Musyawarah Daerah (Musda) pada Jumat (6/10/2023). Musda Partai Perindo sekaligus penyerahan SK Kepengurusan Partai dari DPW Perindo Papua Tengah kepada DPD Perindo Kabupaten Mimika.

Kegiatan ditandai dengan penyerahan pataka partai dari Ketua DPW Oktovianus Tebai kepada Ketua DPD Perindo Mimika, Maximus Tipagau.

Oktovianus Tebai dalam sambutannya mengharapkan pengurus DPD yang baru dilantik harus bisa langsung bekerja keras untuk membesarkan dan memenangkan partai perindo di mimika.

“Mimika menjadi barometer Papua Tengah agar suara dapat terbanyak di Mimika sehingga pengurus harus kerja keras,” ucapnya, Jumat.

Sementara itu, Maximus Tipagau menyampaikan terima kasih pada Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo yang telah mempercayakan dirinya menjabat sebagai Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Mimika.

Dia yakin Partai Perindo Mimika mampu memperoleh 7 kursi DPRD di Kabupaten Mimika. Keyakinan target kursi ini bukan hal yang mustahil bagi pihaknya.

“Karena kami yakin kami akan berjuang bersama rakyat untuk menuju Indonesia Sejahtera. Semoga apa yang kami harapkan sebagai pengurus partai, anggota dewan dan simpatisan Partai Perindo peroleh kursi di dewan dan pemenangan Pilpres 2024,” ucapnya.

Ditambahkan Maximus, pengukuhan merupakan prasyarat yang harus dipenuhi sebagai legitimasi kekuasaan sebelum menjabat dan memulai kegiatan. Sehingga akan memudahkan penerapan kewenangan, pengambilan keputusan atau kebijakan program yang direncanakan.