HOME NEWS NEWS

Hary Tanoe: Bantuan Gerobak Simbolisasi Perjuangan Perindo untuk Indonesia Sejahtera

USMAN Coddang , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |19:49 WIB
Hary Tanoe: Bantuan Gerobak Simbolisasi Perjuangan Perindo untuk Indonesia Sejahtera
Hary Tanoesoedibjo membagikan gerobak Perindo. (Foto: MPI)
A
A
A

TARAKAN – Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo mengatakan bahwa bantuan gerobak merupakan simbolisasi perjuangan Partai Perindo untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Hal itu disampaikan Hary Tanoe usai memimpin konsolidasi pengurus dan kader Partai Perindo Se-Kalimantan Utara, di Tarakan, Jumat (6/10/2023). Hary Tanoe juga menyerahkan bantuan gerobak Perindo secara simbolis kepada pelaku UMKM.

 BACA JUGA:

“Gerobak itu simbolisasi dari perjuangan Perindo, Perindi itu kepanjangannya Persatuan Indonesia, di bawahnya ada tagline ‘Untuk Indonesia Sejahtera’, jadi konsep kita kesejahteraan, pengangguran harus diatasi, mempercepat peningkatan produktivitas ekonomi kelas bawah, UMKM-UMKM,” kata Hary Tanoe.

Hary Tanoe melanjutkan, jika itu bisa dilakukan maka kesatuan dan persatuan akan kokoh. “Selama kesejahteraan belum diwujudkan, masih banyak pertimpangan, sulit untuk menciptakan persatuan dan kesatuan, gerobak itu simbolisasi perjuangan kita bagimana mempercepat peningkatan kesejahteraan,” tambah Hary Tanoe.

 BACA JUGA:

Sementara itu, Hary Tanoe berharap seluruh kader Partai Perindo Se-Kaltara menjalankan strategi pemenangan pada Pemilu 2024 yang sudah disampaikannya. “Ya jadi strategi sudah saya paparan, harap semua ini diikuti, saya yakin seyakin-yakinnya jika itu diikuti, kita akan maksimal,” kata Hary Tanoe.

