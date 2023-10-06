Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Kedatangan Hary Tanoe Memacu Semangat Kader Perindo Se-Kaltara

USMAN Coddang , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |19:35 WIB
Kedatangan Hary Tanoe Memacu Semangat Kader Perindo Se-Kaltara
Hary Tanoe memimpin konsolidasi Partai Perindo di Kaltara. (Foto: Usman Coddang)
A
A
A

TARAKAN – Kedatangan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo ke Kaltara menjadi pemicu semangat sekaligus memberikan kepercayaan diri bagi pengurus DPW dan DPD Kota Kabupaten untuk meraih hasil terbaik pada Pemilu 2024 mendatang.

Hary Tanoe memimpin konsolidasi pengurus dan kader Partai Perindo Se-Kalimantan Utara, di Tarakan, Jumat (6/10/2023). Dalam kesempatan itu, Hary Tanoe mengatakan bahwa rapat konsolidasi tersebut penting untuk menyamakan persepsi dan dalam rangka menyampaikan strategi pemenangan Partai Perindo pada Pemilu 2024.

Adapun seusai mendarat di Bandara Juwata Tarakan sekira pukul 09.00 Wita, Jumat. Hary Tanoe bersama rombongan langsung menuju lokasi digelarnya konsolidasi partai. Hary Tanoe disambut meriah oleh para pengurus DPW dan DPD Partai Perindo Se- Kaltara serta para simpatisan partai.

 BACA JUGA:

Ketua DPW Partai Perindo Provinsi Kaltara, Ruslan Arifin mengatakan, seluruh pengurus, kader dan simpatisan Partai Perindo optimis akan meraih hasil sesuai target pada pemilu nanti, khususnya pemilihan legislatif.

“Adapun targetnya nanti yakni mengisi kursi di setiap dapil, baik tingkat provinsi dan kota,” ucapnya.

Sedangkan Caleg Partai Perindo yang juga anggota DPRD Kota Tarakan, Mellyana Anggraeny memastikan dirinya dengan sekuat tenaga akan terus mendongkrak suara partai di Tarakan.

 BACA JUGA:

Dalam pemaparannya, Hary Tanoe berharap seluruh kader Partai Perindo Se-Kaltara menjalankan strategi yang sudah disampaikannya. “Ya jadi strategi sudah saya paparan, harap semua ini diikuti, saya yakin seyakin-yakinnya jika itu diikuti, kita akan maksimal,” kata Hary Tanoe.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement