Kedatangan Hary Tanoe Memacu Semangat Kader Perindo Se-Kaltara

TARAKAN – Kedatangan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo ke Kaltara menjadi pemicu semangat sekaligus memberikan kepercayaan diri bagi pengurus DPW dan DPD Kota Kabupaten untuk meraih hasil terbaik pada Pemilu 2024 mendatang.

Hary Tanoe memimpin konsolidasi pengurus dan kader Partai Perindo Se-Kalimantan Utara, di Tarakan, Jumat (6/10/2023). Dalam kesempatan itu, Hary Tanoe mengatakan bahwa rapat konsolidasi tersebut penting untuk menyamakan persepsi dan dalam rangka menyampaikan strategi pemenangan Partai Perindo pada Pemilu 2024.

Adapun seusai mendarat di Bandara Juwata Tarakan sekira pukul 09.00 Wita, Jumat. Hary Tanoe bersama rombongan langsung menuju lokasi digelarnya konsolidasi partai. Hary Tanoe disambut meriah oleh para pengurus DPW dan DPD Partai Perindo Se- Kaltara serta para simpatisan partai.

Ketua DPW Partai Perindo Provinsi Kaltara, Ruslan Arifin mengatakan, seluruh pengurus, kader dan simpatisan Partai Perindo optimis akan meraih hasil sesuai target pada pemilu nanti, khususnya pemilihan legislatif.

“Adapun targetnya nanti yakni mengisi kursi di setiap dapil, baik tingkat provinsi dan kota,” ucapnya.

Sedangkan Caleg Partai Perindo yang juga anggota DPRD Kota Tarakan, Mellyana Anggraeny memastikan dirinya dengan sekuat tenaga akan terus mendongkrak suara partai di Tarakan.

Dalam pemaparannya, Hary Tanoe berharap seluruh kader Partai Perindo Se-Kaltara menjalankan strategi yang sudah disampaikannya. “Ya jadi strategi sudah saya paparan, harap semua ini diikuti, saya yakin seyakin-yakinnya jika itu diikuti, kita akan maksimal,” kata Hary Tanoe.