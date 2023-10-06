Hary Tanoe Harap Kader Perindo Se-Kaltara Maksimal Jalankan Strategi Pemenangan

TARAKAN – Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo berharap seluruh kader Partai Perindo Se-Kaltara menjalankan strategi yang sudah disampaikannya. Penyampaian strategi dilakukannya saat saat memimpin konsolidasi pengurus dan kader Partai Perindo Se-Kalimantan Utara, di Tarakan, Jumat (6/10/2023).

“Ya jadi strategi sudah saya paparan, harap semua ini diikuti, saya yakin seyakin-yakinnya jika itu diikuti, kita akan maksimal,” kata Hary Tanoe.

Hary Tanoe mengatakan bahwa rapat konsolidasi tersebut penting untuk menyamakan persepsi dan dalam rangka menyampaikan strategi pemenangan Partai Perindo pada Pemilu 2-24.

“Tadi saya sudah berikan paparan, ini untuk konsolidasi kader dan seluruh caleg agar menyatukan persepsi dan menyampaikan strategi kita untuk mencapai angka dua digit, baik itu tingkat nasional maupun provinsi dan kabupaten dan kota,” ucapnya.

Ketua DPW Partai Perindo Provinsi Kaltara, Ruslan Arifin mengatakan, seluruh pengurus, kader dan simpatisan Partai Perindo optimis akan meraih hasil sesuai target pada pemilu nanti, khususnya pemilihan legislatif.

“Adapun targetnya nanti yakni mengisi kursi di setiap dapil, baik tingkat provinsi dan kota,” ucapnya.