Silaturahmi di Pejaten Barat, Caleg Perindo Alva Ruslina: Wakil Rakyat Perempuan Mewakili Perempuan

JAKARTA -Bacaleg Partai Perindo DRPD Provinsi Dapil 8 Jakarta, Alva Ruslina bersilaturahmi ke warga Jalan Pejaten Barat II, Gang 50, RT 05/08, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Jumat (6/10/2023) sore tadi. Di sela-sela itu, Alva berharap agar ibu-ibu sekitar bisa memilih wakil rakyat dari sosok perempuan.

"Saya imbau ibu-ibu kalau bisa memilih pilihlah wakil rakyat perempuan karena yang bisa mewakili perempuan itu hanya perempuan, kan kalau melahirkan bapak-bapak tak merasakan bagaimana sakitnya melahirkan, rasanya hamil, atau datang bulan," ujar Alva pada puluhan ibu-ibu Gang 50, Jumat (5/10/2023).

Adapun Partai Perindo, partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu, tak kekurangan sosok calon wakil rakyat dari kalangan perempuan. Di antaranya, Ketua Umum Kartini Perindo, Liliana Tanoesoedibjo yang maju sebagai Bacaleg DPR RI dari Dapil DKI Jakarta II dengan nomor urut 1.

Lalu, Valencia Tanoesoedibjo juga merupakan salah satu sosok perempuan yang maju sebagai Bacaleg DPR RI dari Dapil DKI Jakarta III. Selain itu, Wakil Ketua DPW RPA Perindo, Alva Ruslina juga merupakan salah satu sosok perempuan yang bakal menjadi calon rakyat lantaran menjadi Bacaleg Partai Perindo DRPD Provinsi Dapil 8 Jakarta.

Adapun tentang sosok Capres, Alva pun berkomentar, sejatinya Capres yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo merupakan sosok yang mengerti masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat kecil. Program yang dilaksanakan Ganjar kala memimpin sebagai Gubernur Jateng pun sangat peduli pda masyarakat kecil.