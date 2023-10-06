Dikunjungi Bawaslu Jakarta Utara, DPD Partai Perindo Sebut Akan Aktif Berkomunikasi

JAKARTA - Ketua DPD Partai Perindo Jakarta Utara (Jakut), Capt Antonius Riyanto Saputro menyambut baik kedatangan jajaran Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) ke kantornya. Kehadiran Bawaslu Jakut itu bertujuan mensosialisasikan terkait pelanggaran pemilu di tahun 2024.

"Poin-poin yang disampaikan Bawaslu, sosialisasi tentang pelanggaran partai antara lain alat peraga, penentuan saksi, pasang baliho, spanduk di lapangan, tempat. Mulai tanggal berapa nanti akan disampaikan," ucap Antonius di kantor DPD Partai Perindo Jakut, Jumat (6/10/2023).

Ia menyebut akan membangun komunikasi yang intens kepada Bawaslu ke depannya. Agar pihaknya bisa mengetahui apakah kegiatan yang akan dilakukan nantinya dianggap sebagai pelanggaran pemilu.

"Kita akan kolaborasi yang harmonis karena mereka merupakan pengawas partai, otomatis kita juga sebagai partai peserta pemilu juga akan ikuti aturan," ucapnya.

Hasil pertemuan Bawaslu pada malam ini, secepatnya akan disosialisasikan kepada kader Partai Perindo Jakut. Agar pihaknya dapat meminimalisir hal-hal yang berpotensi dapat melanggar saat melakukan kegiatan pada masa kampanye mendatang.

"Nanti kita pun setelah pertemuan ini, kita juga akan undang mereka caleg-caleg supaya mereka juga mengetahui hal ini, supaya mereka juga enggak melakukan pelanggaran, karena mereka merupakan bagian keluarga dari Partai Perindo," kata Antonius.