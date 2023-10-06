Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bawaslu Sosialisasikan Pelanggaran Pemilu 2024 di Kantor DPD Partai Perindo Jakut

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |19:58 WIB
Bawaslu Sosialisasikan Pelanggaran Pemilu 2024 di Kantor DPD Partai Perindo Jakut
Bawaslu Jakut silaturahmi ke Perindo Jakut. (Foto: Danandaya)
JAKARTA - Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Jakarta Utara (Jakut), Johan Bahdi Putra bersilaturahmi ke kantor DPD Partai Perindo Jakut. Dalam acara itu pihaknya sekaligus mensosialisasikan terkait pelanggaran pemilu 2024.

"Kami Bawaslu Jakut dalam rangka sosialisasi maupun silaturahmi dalam rangka pencegahan menjelang masa kampanye maupun masa tahapan," ucap Johan, Jumat (6/10/2023).

Ia meminta kepada DPD Partai Perindo Jakut agar selalu memberitahu kepada Bawaslu jika nantinya akan melakukan kampanye. Sebab jika terdapat hal yang berpotensi menjadi pelanggaran, hal tersebut dapat dicegah lebih dulu.

"Kami lebih cenderung melakukan pencegahan kenapa harus ada pemberitahuan karena nanti di lapangan jika terjadi sesuatu bawaslu bisa melakukan pencegahan itu," ucapnya.

Dia mengatakan, dalam melakukan pengawasan, pihaknya akan berkerja secara humanis terhadap partai politik. Ia juga akan intens melakukan komunikasi kepada para elit partai politik guna meminimalisir pelanggaran pemilu.

"Komunikasi kepada partai politik, Bawaslu tetap berjalan efektif dalam rangka pencegahan pemilu kita ingin pemilu ini damai bersih bebas, adil , mandiri dan berintegritas," ucapnya.

Sebagai informasi, KPU telah menetapkan Partai Perindo, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024. Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu juga belum melakukan pelanggaran pemilu khusus di Jakut.

