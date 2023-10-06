Unik! Bacaleg Perindo Pakai Kostum Prabu Siliwangi, Hibur Warga Indramayu

INDRAMAYU – Aktor An An Kusmardian atau dikenal dengan nama Ananda George menghibur warga dengan memakai kostum Prabu Siliwangi. Bacaleg Perindo itu memang berperan sebagai Prabu Siliwangi dalam serial televisi Raden Kian Santang.

Bakal calon legislatif (bacaleg) DPR dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) daerah pemilihan (dapil) Jabar VIII yang meliputi Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon, dan Kabupaten Cirebon didampingi bacaleg provinsi Jabar Dapil XII, Deis Handika.

An An Kusmardian mengatakan, dirinya mengenakan kostum Prabu Siliwangi, sebagaimana dipakai saat berperan dalam sinetron, tujuannya adalah untuk menghibur warga esa Jangga, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jumat (6/10/2023)

"Saya mengenakan kostum ini karena ingin menghibur masyarakat, karena membahagiakan masyarakat bukan hanya dari materi saja, melainkan membuat orang tersenyum saja itu sudah bagian dari ibadah," kata An An.

Warga bahkan berebut berfoto bersama dengan Prabu Siliwangi dalam serial televisi Raden Kian Santang. Dengan ramah, sang aktor pun melayani foto bersama para penggemarnya itu.