HOME NEWS NEWS

Bacaleg Perindo Pemeran Prabu Siliwangi Diserbu Warga Minta Foto Bareng

Andrian Supendi , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |20:47 WIB
Bacaleg Perindo Pemeran Prabu Siliwangi Diserbu Warga Minta Foto Bareng
Ananda George berfoto dengan warga. (Foto: Andrian Supendi)
A
A
A

INDRAMAYU - Kehadiran aktor An An Kusmardian atau dikenal dengan nama Ananda George ke Desa Jangga, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jumat (6/10/2023) disambut antusias warga.

Mereka bahkan berebut berfoto bersama dengan Prabu Siliwangi dalam serial televisi Raden Kian Santang. Dengan ramah, sang aktor pun melayani foto bersama para penggemarnya itu.

Ketika hadir, sang artis mengenakan kostum Prabu Siliwangi, yang biasa dipakainya saat berperan dalam sinetron tersebut.

Diketahui, An An Kusmardian merupakan bakal calon legislatif (bacaleg) DPR dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) daerah pemilihan (dapil) Jabar VIII yang meliputi Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon, dan Kabupaten Cirebon.

Kehadirannya sebagai Bacaleg DPR RI dapil delapan ini di dampingi bacaleg provinsi Jabar Dapil XII, Deis Handika.

"Ini merupakan sosialisasi pertama saya. Jadi saya datang ke sini ingin menyapa sekaligus bersilaturahmi kepada masyarakat Indramayu, bahwasanya selain ada kang Deis juga ada saya yang akan maju di pemilihan legislatif nanti," ujar sang artis, kepada MNC Portal Indonesia (MPI).

Di sisi lain, An An Kusmardian mengatakan, dirinya mengenakan kostum Prabu Siliwangi, sebagaimana dipakai saat berperan dalam sinetron, tujuannya adalah untuk menghibur masyarakat.

Halaman:
1 2
      
