HOME NEWS INTERNATIONAL

Donald Trump Dukung Jim Jordan Jadi Ketua DPR AS

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |21:01 WIB
Donald Trump Dukung Jim Jordan Jadi Ketua DPR AS
Jim Jordan. (Foto: Reuters)
MANTAN presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Jumat (6/10/2023) mendukung Jim Jordan dari Partai Republik untuk jabatan ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS (DPR AS).

Trump menggunakan platform Truth Socialnya untuk mengatakan bahwa Jordan "akan menjadi Ketua DPR yang HEBAT, & mendapat dukungan lengkap & total dari saya!"

Beberapa jam sebelumnya Trump menawarkan diri untuk sementara mengambil peran tersebut, yang dibiarkan kosong minggu ini setelah Kevin McCarthy dari Partai Republik dilengserkan oleh sejumlah anggota sayap kanan dari partainya sendiri.

Jordan, (59), termasuk salah satu kandidat pengganti McCarthy, dan sangat skeptis terhadap pendanaan AS untuk Ukraina. Jordan juga memelopori penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden Joe Biden yang telah membuat jengkel banyak rekannya satu partainya.

Sebelumnya Trump mengatakan kepada Fox News bahwa ia diminta untuk jadi ketua DPR karena ia punya banyak teman di Kongres.

"Jika mereka tidak berhasil memilih ketua DPR baru, mereka bertanya kepada saya apakah saya akan mempertimbangkan untuk posisi itu sampai mereka mendapatkan seseorang untuk jangka waktu yang lebih lama, karena saya mencalonkan diri sebagai presiden."

Namun mantan anggota Kongres dari Partai Republik Barbara Comstock mengatakan kepada CNN bahwa Trump tidak memenuhi syarat untuk peran tersebut karena ia telah didakwa melakukan pelanggaran pidana.

