Bangun Instalasi Pipa, Relawan Ganjar Alirkan Air Bersih ke Daerah Kekeringan di Sukabumi

SUKABUMI - Sukarelawan Ganjar Sejati melakukan langkah konkret merespons kekeringan dan krisis air bersih yang terjadi di beberapa wilayah, khususnya Jawa Barat.

Kali ini, loyalis bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo tersebut membangun instalasi pipa untuk mengaliri air bersih untuk ratusan warga yang terdiri atas puluhan kartu keluarga (KK) di Kampung Bojongkokosan, RT 5, RW 6, Desa Bojongkokosan, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (6/10/2023).

Koordinator Daerah (Korda) Ganjar Sejati Sukabumi Muhammad Abi Munggaran mengatakan pihaknya terjun langsung mendengar keluhan para warga Sukabumi yang tengah menghadapi kekeringan.

"Kendalanya, warga sulit mendapatkan air bersih. Jadi, para warga ini harus menimba di satu sumur dan harus berjalan cukup jauh," ungkapnya di sela-sela kegiatan.

Akhirnya, Ganjar Sejati bersama puluhan warga setempat bergotong royong membangun Instalasi pipa dari satu sumur itu untuk dialirkan ke sekitar 25 KK di Kampung Bojongkokosan, Sukabumi.

"Jadi, kami memanfaatkan satu sumur yang ada untuk dipasang pipa agar bisa mengaliri air bersih ke sekitar 25 KK," ucapnya.