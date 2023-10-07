Tokoh Adat Sumbar Sepakat Dukung Ganjar Pranowo

JAKARTA - Tokoh Adat Sumatera Barat sepakat untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden baru Republik Indonesia dalam Pilpres 2024. Dukungan ini muncul berdasarkan pencapaian-pencapaian nyata yang telah dihasilkan oleh Ganjar Pranowo.

Pada saat-saat yang penting dalam politik Indonesia, suara dari para tokoh adat dan ulama memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk arah masa depan negara dalam Pilpres 2024.

Sejumlah tokoh adat dan ulama yang terkemuka dari Sumatera Barat telah dengan tegas mengungkapkan dukungan mereka untuk Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden baru Republik Indonesia. Dukungan ini muncul sebagai respons atas pencapaian nyata yang telah diukir oleh Ganjar Pranowo.

Salah satu tokoh ulama yang berpengaruh di Sumatera Barat, Tuanku Bagindo Muhammad Letter, dengan yakin menyatakan bahwa Ganjar adalah sosok yang tepat untuk mengemban jabatan presiden. Pandangan positif ini berlandaskan pada prestasi-prestasi cemerlang yang telah ditorehkan oleh Ganjar Pranowo selama berbagai periode sebagai anggota DPR dan dua kali menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah.

"Pak Ganjar memiliki kemampuan dan pengalaman yang tak terbantahkan dalam memimpin, baik di tingkat legislatif maupun sebagai kepala provinsi di Jawa Tengah selama dua periode. Semoga calon ini mampu menjadi pemimpin yang mampu membangun Bangsa dan Budaya," ungkap Tuanku Bagindo Muhammad Letter di Padang, Sumatera Barat.

Melalui pernyataan dukungan ini, Ganjar Pranowo telah berhasil memenangkan hati ratusan ulama di Sumatera Barat. Selain itu, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), Fauzi Bahar, juga mengeluarkan seruan dukungan yang tulus. Fauzi menilai Ganjar sebagai individu yang sederhana, jujur, dan memiliki simpati yang mendalam terhadap masyarakat kelas bawah.

"Sosok yang sederhana, tulus, dan memahami kehidupan masyarakat berpengaruh ini sudah terpancar sejak lama dalam diri Pak Ganjar, baik saat di parlemen maupun saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ketika tokoh masyarakat dan tokoh adat berkumpul untuk menyatakan dukungan mereka kepada Pak Ganjar, hal ini menjadi suatu yang autentik," kata Fauzi Bahar.

Para tokoh adat Sumatera Barat menganggap bahwa peralihan kepemimpinan di Indonesia sangat penting. Seorang pemimpin harus mampu menggambarkan aspirasi rakyatnya. Tokoh adat Sumbar, termasuk Ulama Kharismatik Buya Masoed Abidin, sangat mendukung estafet kepemimpinan diserahkan kepada Ganjar.