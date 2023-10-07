Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Capres Ganjar Pranowo Dapatkan Dukungan Penuh Warga Padang Pariaman

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |16:51 WIB
Capres Ganjar Pranowo Dapatkan Dukungan Penuh Warga Padang Pariaman
Ganjar Pranowo (Foto: dok istimewa/Okezone)
A
A
A

PADANG - Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo telah mendapatkan dukungan yang luar biasa dari berbagai elemen masyarakat di seluruh Indonesia. Salah satunya juga datang dari daerah Sumatera Barat tepatnya daerah Padang Pariaman.

Inisiasi masyarakat Padang Pariaman untuk mendukung Ganjar menjadi Presiden Indonesia datang dari masyarakat yang tergabung dalam relawan Desa Untuk Ganjar. Para masyarakat Padang Pariaman sendiri menilai bahwa Ganjar Pranowo memiliki kewibawaan, kecakapan, dan karakter yang teguh dalam memimpin dan dianggap pantas untuk melanjutkan kepemimpinan nasional untuk periode tahun 2024-2029.

Masyarakat desa di Sumbar juga menilai Ganjar dengan sikapnya yang egaliter lebih dapat memahami mengenai permasalahan di desa dan kebutuhan masyarakat di dalamnya.

“Pak Ganjar itu ngerti tentang desa, ngerti tentang kita semua. Jadi kami di desa itu sangat meyakini bahwa desa akan menjadi jaya jikalau Bapak Ganjar menjadi Presiden. Beliau lebih mengerti apa itu desa dan apa yang menjadi kebutuhan desa,”, jelas Iswandi sebagai perwakilan dari masyarakat desa.

Iswandi sendiri menyatakan bahwa pengalaman dan keberhasilan Ganjar Pranowo dalam pemerintahan tidak perlu untuk diragukan lagi. Ganjar sendiri dipercaya oleh masyarakat Jateng selama dua periode, Ia juga pernah bertugas menjadi anggota DPR RI dan ikut berperan untuk meloloskan UU mengenai desa juga berbagai regulasi terkait mengenai perlindungan dan kesejahteraan desa.

Halaman:
1 2
      
