INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Petebu Karanganyar Siap Menangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |18:43 WIB
Petebu Karanganyar Siap Menangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024
Petebu Karanganyar dukung Ganjar Pranowo. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JATENG - Dukungan untuk Capres 2024 Ganjar Pranowo semakin deras. Kali ini, ratusan Petani Tebu Bersatu (Petebu) Dukung Ganjar Kabupaten Karanganyar menyatakan siap menghantarkan capres berambut putih itu menduduki kursi kepresidenan.

"Deklarasi untuk mendukung Bapak Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden 2024 bisa menang, menang, menang," kata Koordinator Wilayah Petebu Karanganyar, Joko Harseno di Desa Ngunut, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar pada Sabtu (7/10/2023).

Joko menyampaikan, dukungan untuk Ganjar Pranowo diberikan berdasarkan pengakuannya sebagai warga Jawa Tengah yang dipimpin Ganjar saat masih menjabat Gubernur Jawa Tengah selama dua periode.

Dia juga melihat rekam jejak Ganjar sejak menjadi anggota DPR RI yang menunjukkan kinerjanya dengan baik.

Melihat hal itu, Joko dan sukarelawan Petebu meyakini Ganjar Pranowo mampu memimpin Indonesia di 2024-2029, dan membawa kemajuan serta kemakmuran untuk masyarakat.

"Pak Ganjar Pranowo sudah terbukti sebagai anggota DPR RI dua periode dan dilanjutkan sebagai Gubernur Jawa Tengah dua periode sehingga untuk jadi Presiden itu bisa mumpuni," kata Joko.

Joko menambakan Ganjar Pranowo merupakan sosok pemimpin yang merakyat, sederhana dan mampu merangkul seluruh kalangan, tak terkecuali para petani.

Ganjar selalu turun langsung ke lapangan untuk menemui masyarakat, menyerap aspirasi dan menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat.

