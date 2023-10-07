Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Blusukan di Bandung Barat, Relawan Ganjar Sejati Gelar Pelatihan Baca Tulis Alquran

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |09:28 WIB
Blusukan di Bandung Barat, Relawan Ganjar Sejati Gelar Pelatihan Baca Tulis Alquran
Relawan Ganjar Pranowo gelar pelatihan Alquran (Foto: Ist)
A
A
A

BANDUNG BARAT - Para relawan Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo terus bergerak melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat. Seperti dilakukan sukarelawan Ganjar Sejati yang menggelar pelatihan baca tulis Alquran.

Kegiatan tersebut dilakukan di Pondok Pesantren Barkatul Huda, Kampung Cikareumbi, RW 4, Desa Cikidang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat (Jabar), Jumat 6 Oktober 2023.

Menurut Koordinator Wilayah (Korwil) Ganjar Sejati Bandung Raya, Imam Turniman, pelatihan ini tidak hanya menyasar ibu-ibu majelis taklim. Namun, juga guru ngaji di wilayah tersebut.

"Alhamdulillah, kami di wilayah ini mengadakan pelatihan baca tulis Alquran. Ini bukan hanya pemula, tetapi juga guru ngaji," kata Imam dalam keterangannya.

Puluhan peserta diajari cara cepat dan mudah membaca Alquran oleh pemateri yang dihadirkan Ganjar Sejati. Relawan Bacapres yang didukung Partai Perindo ini memang mendatangkan pemateri yang berkompeten baca tulis Alquran.

"Kami menerapkan cara cepat melatih membaca alquran kepada masyarakat. Melatih metode baca tulis Al-Qur'an," tuturnya.

