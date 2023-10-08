Relawan Ganjar Gelar Penyuluhan Pencegahan Stunting di Pandeglang

PANDEGLANG - Dalam upaya memerangi stunting dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi seimbang, Sahabat Ganjar sukses menyelenggarakan kegiatan penyuluhan di Kabupaten Pandeglang, Banten, pada Sabtu 7 Oktober 2023.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih baik tentang pencegahan stunting kepada masyarakat setempat. Kegiatan penyuluhan melibatkan sejumlah ahli gizi dan tenaga medis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang stunting dan cara pencegahannya. Ratusan warga yang didominasikan oleh ibu-ibu mudai ini, menadapatkan edukasi tentang pemenuhan gizi untuk anak, pentingnya imunisasi, dan perencanaan kehamilan.

"Kami sangat bangga dapat berkontribusi dalam upaya pencegahan stunting di wilayah kami. Stunting bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga menyangkut masa depan generasi kita. Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dan peran aktif dalam menjaga kesehatan anak-anak,” kata Ketua DPC Sahabat Ganjar Kabupaten Pandeglang, Zaenal Muttaqin dalam keterangannya, Minggu (8/10/2023).

Peserta kegiatan juga memberikan tanggapan positif terhadap penyuluhan yang diberikan. Salah seorang peserta, Rizkia , menyatakan,

"Saya merasa sangat terbantu dengan informasi yang diberikan oleh para ahli. Kegiatan seperti ini sangat perlu diadakan secara berkala agar kita semua dapat memberikan yang terbaik bagi kesehatan anak-anak kita,” ucap Rizkia.

Kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam mendukung program pemerintah untuk mengurangi angka stunting di Indonesia. Sahabat Ganjar berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam memberikan edukasi dan dukungan kepada masyarakat dalam upaya pencegahan stunting.

