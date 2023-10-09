Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Raih T2PDD Terbaik I se-Sulawesi, Bone Bolango Dapat Kucuran DID Rp12 Miliar

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |14:54 WIB
Raih T2PDD Terbaik I se-Sulawesi, Bone Bolango Dapat Kucuran DID Rp12 Miliar
Bupati Hamim Pou menyerahkan trofi TP2DD terbaik I se Sulawesi tahun 2023 kepada Asisten III Marni Nisabu di Kantor Bupati Bone Bolango, Senin (9/10/2023)
A
A
A

Suwawa- Kabupaten Bone Bolango terus mendapatkan kabar baik, usai meraih digitalisasi transaksi pemerintah daerah atau Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Terbaik I se-Sulawesi tahun 2023. Kini daerah itu mendapat kucuran Dana Insentif Daerah (DID) dari Pemerintah Pusat sebesar  Rp12 miliar.

Hal  ini disampaikan oleh Bupati Hamim Pou saat memimpin apel kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, di Halaman Kantor Bupati, pada Senin (9/10/2023).

Bupati Hamim mengatakan, sebagai pelayan Bone Bolango, jelang akhir tahun dan masa jabatannya beberapa kabar baik yang menggembirakan terus berdatangan. Ia menuturkan daerah itu mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) maupun insentif fiskal yang jumlahnya sebesar Rp12 miliar.

"Sebenarnya saya mau bagikan untuk ASN, tapi ternyata lihat Juknisnya tidak bisa. Ini digunakan untuk penurunan kemiskinan, penurunan stunting, pengendalian inflasi, dan kemudahan investasi. Padahal saya sudah pikir waktu dilaporkan, rencananya akan digunakan juga untuk pengadaan mobil dinas beberapa OPD, tapi ternyata tidak boleh,"kata Hamim.

Bupati Bone Bolango dua periode itu, mengungkapkan pihaknya sudah merapatkan dan membahas perihal pemanfaatan DID 12 miliar rupiah tersebut. Ia membeberkan, seperti pada Dinas Sosial P3APPKB akan menyiapkan lebih kurang empat ribu paket Sembako, Dinas PTSP akan mengaktifkan Mal Pelayanan Publik yang ada di Bone Pesisir dengan full fasilitasnya.

Halaman:
1 2
      
