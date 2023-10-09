Sahabat Ganjar Bergerak Hadapi Stunting hingga Kekeringan di Sejumlah Daerah

JAKARTA - Sahabat Ganjar bergerak tanpa henti menghadapi stunting hingga kekeringan. Aksi mereka dalam melaksanakan berbagai kegiatan kemanusiaan yang memberikan dampak positif di beberapa kabupaten.

Salah satu kegiatan yang telah dilakukan oleh Sahabat Ganjar adalah penyuluhan untuk mengatasi masalah stunting di Kabupaten Pandeglang, Banten 8 Oktober 2023.

Melalui acara dengan tagar ”Generasi Emas Bebas Stunting” ini, para ahli gizi dan tenaga medis diundang untuk memberikan pemahaman mendalam kepada ratusan warga, terutama ibu muda, tentang pentingnya nutrisi yang seimbang dalam mencegah stunting.

Langkah ini merupakan upaya konkret yang diambil untuk mendukung program pemerintah dalam mengurangi angka kasus stunting di seluruh Indonesia.

"Sahabat Ganjar mengadakan kegiatan bebas stunting, kita berharap masyarakat bisa bebas dari stunting dan sekaligus memperkenalkan Pak Ganjar di tengah masyarakat Pandeglang." Ucap Hajat Sudrajat selaku Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Sahabat Ganjar Kabupaten Pandeglang.

Peserta program ini juga memberikan tanggapan positif terhadap penyuluhan yang mereka terima. Salah satu peserta, Ida, juga memberikan apresiasinya serta rasa terimakasih kepada relawan dan Ganjar Pranowo.

"Alhamdulillah dari kegiatan generasi emas bebas stunting kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk Pak Ganjar sukses selalu dan bijaksana,” ujar Ida.