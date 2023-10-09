BNPB Dorong Percepatan Penanganan Korban Gempa Cianjur

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendorong percepatan penanganan pascabencana gempa bumi magnitudo (M) 5,6 yang melanda Kabupaten Cianjur pada 21 November 2022 lalu.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengimbau agar semua unsur untuk mempercepat proses penanganan bencana, mengingat sudah lebih dari sembilan bulan bencana terjadi. Hingga kini BNPB bersama kementerian dan lembaga lainnya tetap berjibaku bahu membahu membangun kembali permukiman warga terdampak gempa.

“Penanganan bencana di Cianjur per hari ini sudah lebih dari sembilan bulan, segera dipercepat segera aja laksanakan,” ujar Suharyanto dalam keterangan resminya, dikutip Senin (8/10/2023).

Suharyanto menegaskan hal itu saat mengadakan rapat di Kantor Bupati Cianjur beberapa waktu lalu. Pada rapat ini Suharyanto mengungkap, belakangan banyak terjadi bencana di Indonesia namun BNPB tetap memperhatikan penanganan bencana di Cianjur.

“Setiap hari ada laporan di HP saya, pasti saya baca dan kalau saya berhalangan, Deputi terkait yang menyelesaikan,” ungkap Suharyanto.

“Para Deputi BNPB rutin laksanakan pengendalian ini walaupun bencana-bencana tempat lain juga banyak, tapi ya ini harus tuntas,” imbuhnya.