Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

BNPB Dorong Percepatan Penanganan Korban Gempa Cianjur

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |15:05 WIB
BNPB Dorong Percepatan Penanganan Korban Gempa Cianjur
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto (Foto: BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendorong percepatan penanganan pascabencana gempa bumi magnitudo (M) 5,6 yang melanda Kabupaten Cianjur pada 21 November 2022 lalu.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengimbau agar semua unsur untuk mempercepat proses penanganan bencana, mengingat sudah lebih dari sembilan bulan bencana terjadi. Hingga kini BNPB bersama kementerian dan lembaga lainnya tetap berjibaku bahu membahu membangun kembali permukiman warga terdampak gempa.

“Penanganan bencana di Cianjur per hari ini sudah lebih dari sembilan bulan, segera dipercepat segera aja laksanakan,” ujar Suharyanto dalam keterangan resminya, dikutip Senin (8/10/2023).

Suharyanto menegaskan hal itu saat mengadakan rapat di Kantor Bupati Cianjur beberapa waktu lalu. Pada rapat ini Suharyanto mengungkap, belakangan banyak terjadi bencana di Indonesia namun BNPB tetap memperhatikan penanganan bencana di Cianjur.

“Setiap hari ada laporan di HP saya, pasti saya baca dan kalau saya berhalangan, Deputi terkait yang menyelesaikan,” ungkap Suharyanto.

“Para Deputi BNPB rutin laksanakan pengendalian ini walaupun bencana-bencana tempat lain juga banyak, tapi ya ini harus tuntas,” imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/340/3177931/gempa_bumi-CAxV_large.jpg
114 Rumah dan Fasilitas Kesehatan Porak-poranda akibat Gempa M6,6 di Sarmi Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/340/3157155/kebakaran_hutan-jdS5_large.jpg
BNPB: 16 Orang Jadi Tersangka Kasus Pembakaran Lahan di Riau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/337/3112604/bnpb-pDCQ_large.jpg
Marak Bencana dalam Sepekan, BNPB: Cuaca Ekstrem Mendominasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/337/3093021/bnpb-XZNe_large.jpg
5 Orang Tewas Akibat Banjir Sukabumi, BNPB Modifikasi Cuaca untuk Kurangi Debit Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/30/525/3080571/kepala_bnpb_kunjungan_ke_kabupaten_garut-aThu_large.jpeg
Kepala BNPB Dorong Progres Transisi Darurat Usai Gempa Bumi di Kabupaten Garut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/337/3061865/keplala_bnpb_letjen_tni_suharyanto-Kp2N_large.jpeg
Topan Yagi Porak-porandakan Vietnam, BNPB Ingatkan Kemampuan Hadapi Bencana
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement