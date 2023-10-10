Kembali Diperiksa Polda Metro, Kapolrestabes Semarang Izin ke Kapolda Jateng

JAKARTA - Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar dikabarkan kembali diperiksa oleh Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang diduga dilakukan Ketua KPK Firli Bahuri.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Stefanus Satake Bayu menyebutkan bahwa Irwan Anwar telah menghadap Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Luthfi untuk berangkat ke Jakarta menjalani pemeriksaan.

“Iya (menghadap Kapolda Jateng). Yang bersangkutan izinnya sama Pak Kapolda,” kata dia saat dihubungi awak media, Selasa (10/10/2023).

Satake menjelaskan bahwa informasi Irwan Anwar yang berangkat ke Jakarta diberitahu langsung oleh Kapolda. “Penyampaian Pak Kapolda, tadi sudah jalan,” ujarnya.

Meski begitu, Satake tidak menjelaskan secara rinci terkait kapan Irwan Anwar akan diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya.

Sebagaimana diketahui, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan penanganan dugaan kasus pemerasan berkaitan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) telah naik statusnya dari penyelidikan ke penyidikan.