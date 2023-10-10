Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Kembali Diperiksa Polda Metro, Kapolrestabes Semarang Izin ke Kapolda Jateng

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |18:59 WIB
Kembali Diperiksa Polda Metro, Kapolrestabes Semarang Izin ke Kapolda Jateng
Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar (Foto: Eka Setiawan)
A
A
A

JAKARTA - Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar dikabarkan kembali diperiksa oleh Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang diduga dilakukan Ketua KPK Firli Bahuri.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Stefanus Satake Bayu menyebutkan bahwa Irwan Anwar telah menghadap Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Luthfi untuk berangkat ke Jakarta menjalani pemeriksaan.

“Iya (menghadap Kapolda Jateng). Yang bersangkutan izinnya sama Pak Kapolda,” kata dia saat dihubungi awak media, Selasa (10/10/2023).

Satake menjelaskan bahwa informasi Irwan Anwar yang berangkat ke Jakarta diberitahu langsung oleh Kapolda. “Penyampaian Pak Kapolda, tadi sudah jalan,” ujarnya.

Meski begitu, Satake tidak menjelaskan secara rinci terkait kapan Irwan Anwar akan diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya.

Sebagaimana diketahui, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan penanganan dugaan kasus pemerasan berkaitan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) telah naik statusnya dari penyelidikan ke penyidikan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068636/kpk-OsrY_large.jpg
Dewas Diminta Segera Usut Tuntas Laporan terhadap Alexander Marwata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/337/3068311/kpk-ZYuq_large.jpg
Diduga Bertemu Tersangka Gratifikasi, Alexander Marwata Dilaporkan ke Dewas KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068023/kpk_tahan_tersangka_dugaan_korupsi_proyek_bandung_smart_city-3Yw0_large.jpg
KPK Ungkap Sekda Ema Sumarna Terima Rp1 Miliar di Kasus Proyek Bandung Smart City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068005/juru_bicara_kpk_tessa_mahardhika_sugiarto-c136_large.jpg
KPK Cegah 3 Orang Bepergian ke Luar Negeri Terkait Korupsi IUP di Kaltim 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068004/jubir_kpk_tessa_mahardhika_sugiarto-e0Ga_large.jpg
KPK Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Pengurusan Izin Usaha Pertambangan di Kaltim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/337/3066007/kpk-2OKX_large.jpg
PK Mardani Maming, Eks Penyidik KPK: Hakim Harus Tegas Jangan Ringankan Hukuman!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement