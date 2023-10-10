Ganjar Kunjungi Ponpes Miftahul Huda Al-Azhar Banjar, Didoakan Jadi Presiden

JAKARTA - Bakal calon presiden (capres) yang didukung oleh Partai Perindo, Ganjar Pranowo mengunjungi Pondok Pesantren (Ponpes) Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Banjar, Jawa Barat, Minggu (8/10/2023) malam.

Setibanya di lokasi, Ganjar disambut meriah oleh para santri. Bahkan, sejumlah santri membawa poster kebanggaan bertuliskan kata sambutan kepada Ganjar. Di sana, para santri berebut salaman dengan Ganjar. Merespons itu, Ganjar terlihat senang untuk bersalaman dengan para santri.

Ganjar disambut oleh pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar KH Munawir. Saat itu, sesi diskusi dibuka. Dalam forum itu, Kiai Munawir pun bercerita bahwa Presiden Joko Widodo pernah mengunjungi Ponpes Miftahul Huda Al-Azhar pada 2014 silam.

"Pak Jokowi datang ke sini itu tanggal 14 tahun 2014, mau nyalon pertama. Nyalon presiden, jadi presiden," kata Kiai Munawir dalam video yang diposting dalam akun Instagram Ganjar, Selasa (10/10/2023).

Kiai Munawir mendoakan Ganjar bila terpilih memimpin Indonesia, dapat bermanfaat khususnya untuk organisasi Nahdlatul Ulama.

"Seumpama nanti anda jadi Presiden, ya jadi Presiden sing manfaat, berkah, khususnya untuk Nahdlatul Ulama," tutur Kiai Munawir

"Berani nyebut Pak Presiden kepada Anda ini, soalnya sudah banyak sekali yang suka kepada Anda. Alhamdulillah ya. Tepuk tangan untuk Pak Ganjar. Alhamdulillah," tambahnya

"Pak Ganjar Presiden, Aamiin. Pak Ganjar Presiden, Aamiin. Sekali lagi Bapak Ganjar Pranowo Presiden. Aamiin. Al Fatihah," pungkas Kiai Munawir.

Mendapat doa seperti itu, Ganjar mengucapkan terima kasih kepada segenap pengasuh dan pengurus Ponpes Miftahul Huda Al-Azhar, Banjar, Jawa Barat lantaran telah mendoakannya.