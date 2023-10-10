Berkunjung ke Pesantren Miftahul Huda Manonjaya, Ganjar Nostalgia dengan Kyai Asep Ahmad Maoshul

TASIKMALAYA - Bacapres 2024 dari Partai Perindo Ganjar Pranowo bernostalgia dengan pengasuh Ponpes Miftahul Huda Manonjaya yang juga sahabat lamanya, Kyai Asep Ahmad Maoshul Affandy.

Nostalgia itu berlangsung ketika Ganjar bersilaturahmi ke Ponpes Miftahul Huda Manonjaya Tasikmalaya, Senin (9/10/2023). Di sana ganjar juga disambut oleh Mantan Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum yang masih keluarga Kyai Asep.

BACA JUGA:

Ganjar diajak Kyai Asep dan Kang Uu untuk berziarah ke makam keluarga. Setelah itu, mereka menuju kediaman Kyai Asep dan ngobrol bersama.

Obrolan berlangsung penuh dengan canda dan tawa. Ganjar dan Kyai Asep mengenang pertemanan mereka ketika menjadi anggota DPR RI.

BACA JUGA:

"Itu fotonya Pak Ganjar, saat dulu 2009. Waktu itu kita sering ketemu meski beda komisi," ucap Kyai Asep yang juga politisi PPP itu menunjukkan foto di ruang keluarga.

Cukup lama Ganjar, Kyai Asep, dan Kang Uu ngobrol. Mereka membahas banyak hal tentang politik dan isu aktual di Indonesia.

Saat hendak pamit, Kyai Asep memberikan hadiah buku karyanya pada Ganjar. Salah satu bukunya berjudul Jihad Politik Putra Petinggi DI/TII.