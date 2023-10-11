Mahasiswa Harvard Tulis Surat Pro-Palestina, Tuai Reaksi Keras dari Para Alumni dan Parleme AS

NEW YORK - Sebuah surat dari kelompok mahasiswa Universitas Harvard yang menyalahkan Israel atas kekerasan di wilayah tersebut telah mendapat reaksi keras dari para alumni terkemuka dan anggota parlemen Amerika Serikat (AS).

Surat tersebut, yang ditulis oleh Komite Solidaritas Palestina Sarjana Harvard, menyatakan bahwa mahasiswa “menganggap rezim Israel sepenuhnya bertanggung jawab atas semua kekerasan yang terjadi”.

Surar itu ditandatangani bersama oleh 33 kelompok mahasiswa.

“Peristiwa hari ini tidak terjadi dalam ruang hampa,” kata pernyataan itu, dikutip BBC.

“Rezim apartheid adalah satu-satunya pihak yang harus disalahkan. Kekerasan Israel telah menyusun setiap aspek keberadaan Palestina selama 75 tahun,” tambah surat itu.

Surat itu muncul setelah Israel mengatakan 1.000 orang telah terbunuh dan 100 orang diculik sejak militan Hamas melancarkan serangan mendadak pada Sabtu (7/10/2023) dini hari. Di Gaza, lebih dari 700 orang tewas akibat serangan udara balasan Israel.

Pernyataan mahasiswa tersebut, yang diposting pada Sabtu (7/10/2023), dengan cepat ditegur oleh beberapa profesor serta mantan Presiden Harvard Larry Summers, yang menulis dalam sebuah postingan di X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, bahwa dia "muak" karena surat itu.