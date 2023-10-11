Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Mengenal Panglima Jilah, Pemimpin Puluhan Ribu Pasukan Merah Suku Dayak

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |04:06 WIB
Mengenal Panglima Jilah, Pemimpin Puluhan Ribu Pasukan Merah Suku Dayak
Panglima Jilah (tengah). Foto: @pjilah189
A
A
A

ORANG Kalimantan sudah tidak asing dengan Panglima Jilah atau Pangalangok Jilah. Panglima Jilah sendiri merupakan pimpinan dari pasukan Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) alias pasukan merah yang berasal dari Suku Dayak.

Sementara itu, pasukan merah merupakan pasukan elite yang memiliki peran dalam mempertahankan adat istiadat serta hak-hak Suku Dayak.

Panglima Jilah yang menjadi simbol perjuangan masyarakat Suku Dayak ini lahir dengan nama Agustinus Jilah. Ia lahir di Desa Sambora, Mempawah Hulu, Kabupaten Landak, pada 19 Agustus 1980.

 BACA JUGA:

Panglima Jilah mengalami hidup yang kurang beruntung saat kecilnya. Secara fisik, penampilannya tampak kurang sehat dengan perut buncit dan lidahnya kerap keluar. Kondisi ini menyebabkan banyak orang tidak terlalu menyukainya.

Tak hanya itu saja, Panglima Jilah juga mengalami gagap semasa kecilnya. Sehingga komunikasinya cukup terbatas. Namun, di saat dewasa Panglima Jilah terkenal dengan orasinya di mana-mana.

 BACA JUGA:

Meski masa kecilnya kurang beruntung, kakek Panglima Jilah rupanya merupakan panglima perang di zaman kerajaan. Darah perjuangan dari sang kakek inilah yang nampaknya menurun ke dalam diri Panglima Jilah.

Panglima Jilah dengan keterbatasannya memiliki semangat juang yang besar untuk membela hak-hak masyarakat Suku Dayak di tanah leluhurnya. Bermodalkan tekad dan kemauan, Panglima Jilah berhasil menyatukan Suku Dayak di seantero Kalimantan.

