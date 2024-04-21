Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Unik! Ada Pohon Pisang Bertongkol 6 di Sumenep

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |04:37 WIB
Unik! Ada Pohon Pisang Bertongkol 6 di Sumenep
Pohon pisang bertongkol enam di Sumenep (Istimewa)
SAMPANG - Pohon pisang biasanya mempunyai satu tandan buah dengan satu tongkol atau jantung. Tapi, berbeda dengan pohon pisang unik ini di mana mempunyai 6 tongkol buah dengan 6 buah tandanya di satu pohon.

Seperti yang diungah akun @infomdr dimana letak pohon tersebut di pinggir jalan dibelakangnya ada semak persawahan.

Berdasarkan keterangan akun tersebut pohon pisang ini berada di Desa Kolpo, Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Pulau Madura, Jawa Timur. di kutip Sabtu (20/4/2024)

Walaupun buahnya masih kecil namun pohon pisang tersebut tampak masih segar, adapun tongkol yang masih berwarna kemerahan.

