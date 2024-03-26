Menapaki Masjid di Madura, Konon Dibangun dalam Semalam dan Kerap Dijadikan Tempat Sumpah Pocong

SAMPANG - Salah satu masjid tertua di Sampang, Madura, Jawa Timur terkenal unik dan menyimpan banyak cerita sejarah. Konon, masjid itu dibangun pada masa kepemimpinan Adipati Pramono pada abad ke-15.

Kemudian, masjid dibangun hanya dengan senjata tombak dari waktu tengah malam hingga menjelang subuh. Tidak hanya itu, Masjid Madegan ini juga digunakan warga Madura untuk melakukan sumpah pocong jika di antara mereka berselisih paham.

Masjid terlihat tampak kecil dari kejauhan di atas awan dan simpel yang berdiri kokoh di salah satu kampung Madegan, Kelurahan Polagan Sampang Madura, Jawa Timur.

Namun, setelah melihat bagian dalam masjid tersebut yang begitu luas. Tidak hanya itu, di area samping masjid di sebelah barat terlihat sebuah makam para sejerah yang kini masih menjadi tempat wisata relegi dan tetap terjaga rapi.

Siapa sangka di balik keindahan Masjid Madegan ini mempunyai banyak cerita unik dan sejarah. Masjid dibangun pada 1583 silam tepatnya di hari Kamis malam Jumat Manis.

Namun, bentuk masjid yang asli masih terlihat jelas jika disaksikan dari sebelah barat dengan kubah yang terbuat dari kayu dan di dalam masjid masih terdapat 4 tiang penyangga dari jati. Di mana di tiap-tiap tiangnya memiliki arti yang berbeda, jika seseorang sholat di samping tiang tersebut maka harapannya bisa terkabul.

Uniknya, masjid ini dibangun hanya dengan sebuah senjata berbentuk tombak dikerjakan hanya satu malam. Dari pukul 12 malam hingga adzan Subuh. Oleh karena itu, masjid ini juga disebut Masjid Tiban.

Adapun yang membangun masjid tersebut adalah seorang pemuda santri asal Sumenep yang diperintahkan oleh seorang Adipati Pramono untuk membangun masjid di Madegan. Tidak lama kemudian raja dibuat kaget saat terbangun dari tidurnya seketika mendengar adzan subuh yang dikumandangkan dari masjid tersebut.