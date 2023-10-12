Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

4 Orang Jadi Tersangka Bentrok di Sampang, Polisi: Kemungkinan Bertambah

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |00:05 WIB
4 Orang Jadi Tersangka Bentrok di Sampang, Polisi: Kemungkinan Bertambah
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

SAMPANG - Kasus bentrok di Pekalongan, Kabupaten Sampang, Madura yang mengakibatkan tujuh orang mengalami luka saat ini sudah menetapkan tersangka.

Kasus yang ditangani Ditreskrimum Polda Jawa Timur (Jatim) ini berhasil menetapkan empat orang sebagai tersangka dan di mungkinkan akan bertambah. Keempat orang tersangka yang masih belum diketahui identitasnya saat ini diamankan di Polda Jatim.

Kasi Humas Polres Sampang Ipda Sujianto mengatakan, kasus bentrok di Pekalongan Sampang sudah berhasil menetapkan tersangka.

"Sudah dilakukan penangkapan 4 orang dan sudah ditetapkan tersangka saat ini kasus tersebut di tangani Dirkrimum Polda jatim," ujarnya, Rabu (11/10/2023).

Menurut Sujianto, keempat tersangka tersebut adalah orang yang berperan dan terlibat dalam bentrok namun identitasnya belum bisa dipublikasi karena dimungkinkan ada tersangka lain.

"Yang jelas mereka adalah pelaku pembacokan karena proses penyidikan sedang berjalan dan di mungkinkan masih ada tersangka lain yang akan diamankan maka nama para tersangka belum bisa di publikasikan," katanya.

Selain mengamankan tersangka, polisi juga akan mengamankan yang ada kaitanya dengan bentrok tersebut. "Semua yang ada kaitanya dengan peristiwa pasti di amankan," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/338/3038182/kelompok-hercules-terlibat-bentrokan-di-jakbar-2-orang-terluka-terkena-sajam-fYgKnvEydx.jpg
Kelompok Hercules Terlibat Bentrokan di Jakbar, 2 Orang Terluka Terkena Sajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/338/3037633/viral-warga-cegat-rombongan-pendekar-psht-di-jakbar-nyaris-bentrok-gegara-geber-knalpot-srFZkujn6G.jpg
Viral! Warga Cegat Rombongan Pendekar PSHT di Jakbar, Nyaris Bentrok Gegara Geber Knalpot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/25/338/3025957/dilarang-beribadah-dua-kelompok-jemaat-gereja-bentrok-di-cawang-L6cHN93Bxi.jpg
Dilarang Beribadah, Dua Kelompok Jemaat Gereja Bentrok di Cawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/338/3023179/bentrok-dua-ormas-di-tb-simatupang-satu-orang-kena-7-luka-tusuk-jPs0ftszUJ.jpg
Bentrok Dua Ormas di TB Simatupang, Satu Orang Kena 7 Luka Tusuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/338/3013742/suporter-bola-bentrok-di-puncak-bogor-1-orang-terluka-B3fREtHoDc.jpg
Suporter Bola Bentrok di Puncak Bogor, 1 Orang Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/24/525/3012489/ricuh-karnaval-di-kadudampit-sukabumi-2-kelompok-pemuda-saling-serang-gegara-knalpot-brong-udrdcfHPac.jpg
Ricuh Karnaval di Kadudampit Sukabumi, 2 Kelompok Pemuda Saling Serang Gegara Knalpot Brong
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement