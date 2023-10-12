4 Orang Jadi Tersangka Bentrok di Sampang, Polisi: Kemungkinan Bertambah

SAMPANG - Kasus bentrok di Pekalongan, Kabupaten Sampang, Madura yang mengakibatkan tujuh orang mengalami luka saat ini sudah menetapkan tersangka.

Kasus yang ditangani Ditreskrimum Polda Jawa Timur (Jatim) ini berhasil menetapkan empat orang sebagai tersangka dan di mungkinkan akan bertambah. Keempat orang tersangka yang masih belum diketahui identitasnya saat ini diamankan di Polda Jatim.

Kasi Humas Polres Sampang Ipda Sujianto mengatakan, kasus bentrok di Pekalongan Sampang sudah berhasil menetapkan tersangka.

"Sudah dilakukan penangkapan 4 orang dan sudah ditetapkan tersangka saat ini kasus tersebut di tangani Dirkrimum Polda jatim," ujarnya, Rabu (11/10/2023).

Menurut Sujianto, keempat tersangka tersebut adalah orang yang berperan dan terlibat dalam bentrok namun identitasnya belum bisa dipublikasi karena dimungkinkan ada tersangka lain.

"Yang jelas mereka adalah pelaku pembacokan karena proses penyidikan sedang berjalan dan di mungkinkan masih ada tersangka lain yang akan diamankan maka nama para tersangka belum bisa di publikasikan," katanya.

Selain mengamankan tersangka, polisi juga akan mengamankan yang ada kaitanya dengan bentrok tersebut. "Semua yang ada kaitanya dengan peristiwa pasti di amankan," tuturnya.