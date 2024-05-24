Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Ricuh Karnaval di Kadudampit Sukabumi, 2 Kelompok Pemuda Saling Serang Gegara Knalpot Brong

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |06:15 WIB
Ricuh Karnaval di Kadudampit Sukabumi, 2 Kelompok Pemuda Saling Serang Gegara Knalpot Brong
Dua kelompok pemuda ricuh di Sukabumi melakukan mediasi (Foto: Dharmawan Hadi)
A
A
A

SUKABUMI - Keributan 2 kelompok pemuda pada acara karnaval drum band kelulusan sekolah madrasah, terjadi di Jalan Desa Citamiang, tepatnya Kampung Cisarua Caringin, Desa Citamiang, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, pada Kamis (23/5/2024) sekira pukul 12.00 WIB.

Dalam video berdurasi 52 detik yang beredar, terlihat kericuhan pada sepeda motor salah satu peserta pawai karnaval hingga terjatuh berikut dengan penumpangnya. Setelah itu terlihat dua kelompok pemuda terlibat keributan.

Warga yang sedang menonton acara tersebut di sekitar lokasi kejadian, panik dan ketakutan hingga menjauh dari tempat keributan antar 2 kelompok pemuda tersebut. Mereka terlihat mengamankan sepeda motor yang diparkirkan menghindari kedua kelompok yang sedang bertikai.

Kapolsek Kadudampit Polres Sukabumi Kota, Ipda Suhendar Slamet Mulyadi mengatakan, kejadian keributan kesalahpahaman terjadi pada saat karnaval drum band dari Madrasah Jamiatus Sibyan Kampung Selaawi melintas di Kampung Cisarua Caringin.

"Iring-iringan karnaval tersebut yang mengakibatkan ketersinggungan pemuda Cisarua Caringin karena bisingnya knalpot sepeda motor. Atas kejadian kesalahpahaman tersebut, sehingga diselesaikan dengan musyawarah di Mako Polsek Kadudampit," ujar Suhendar.

Lebih lanjut, Suhendar mengatakan, mediasi kedua kelompok pemuda yang bertikai dihadiri masing-masing tokoh pemuda dan bersedia untuk saling menjaga pemudanya untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan masing-masing pihak.

"Dan dari pemuda Kampung Selaawi bersedia untuk mengganti atas kerusakan yang timbul dari kejadian tersebut. Sekitar pukul 16.00 WIB, kegiatan mediasi selesai berjalan aman dan kondusif," pungkas Suhendar.

(Arief Setyadi )

      
