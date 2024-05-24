Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Banjir Landa Muara Enim, 6.605 Warga Terdampak

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |06:04 WIB
Banjir Landa Muara Enim, 6.605 Warga Terdampak
Banjir di Muara Enim (Foto: Dok BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Banjir merendam empat desa dan dua kelurahan di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, Selasa 21 Mei 2024. Dari kejadian itu, sebanyak 6.605 orang terdampak akibat banjir.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, ketinggian muka air masih berada pada kisaran 40 sentimeter hingga dua meter pada Kamis (23/5/2024) siang.

"Hingga saat ini pendataan sementara yang dilakukan oleh BPBD setempat menyebut sebanyak 1.237 kepala keluarga (KK) terdampak, dengan kerugian materil 1.237 unit rumah terendam banjir serta akses jalan yang masih belum bisa dilewati," kata Abdul dalam keterangan tertulis, Kamis malam.

Lebih lanjut, Abdul mengatakan, banjir tersebut dipicu lantaran hujan dengan intensitas yang tinggi, sehingga menyebabkan meluapnya air di Sungai Enim.

Adapun keempat desa yang terdampak di antaranya Desa Keban Agung, Kelurahan Pasar Tanjung Enim, Desa Lingga, Desa Tegarejo, Kelurahan Tanjung Selatan, dan Desa Darmo, di Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim.

Ia berkata, BPBD Kabupaten Muara Enim masih terus melakukan pendataan bersama instansi terkait. Selain itu, guna melakukan respon, tim gabungan juga melakukan evakuasi dan penanganan dengan menyisir daerah terdampak banjir untuk mengevakuasi warga yang masih terjebak banjir menggunakan perahu karet.

"Saat ini, Posko Penanganan Darurat Sementara sudah didirikan yang berlokasi di halaman Masjid As Sada, Kelurahan Pasar Tanjung, Kecamatan Lawang Kidul. Tim gabungan pun dilaporkan sudah mulai memberikan bantuan logistik berupa permakanan dan kebutuhan lainnya," tandasnya.

(Arief Setyadi )

      
