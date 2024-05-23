Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Tolong! Banjir Parah Terjang 6 Kecamatan di OKU, Ribuan Warga Butuh Evakuasi

Widori Agustino , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |15:28 WIB
Tolong! Banjir Parah Terjang 6 Kecamatan di OKU, Ribuan Warga Butuh Evakuasi
Banjir terjang OKU. (Foto: Widori Agustino)
OKU - Hujan deras melanda beberapa kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), menyebabkan Sungai Ogan dan beberapa sungai meluap dan merendam ribuan rumah dan merusak sedikitnya dua jembatan.

Anggota BPBD OKU, Gunawansah mengatakan, ketinggian air di beberapa wilayah seperti Kelurahan Batu Kuning, Kecamatan Baturaja Barat mencapai dua meter lebih. Banjir merendam rumah warga dan sedikitnya enam rumah warga hanyut terbawa arus.

Gunawan menambahkan, ribuan warga di enam kecamatan terjebak tingginya banjir. “Selain itu, dua jembatan putus di Desa Negeri Ratu Kecamatan Lengkiti,” ucapnya, Kamis (23/5/2024).

Air yang masuk sejak Rabu malam hingga Kamis siang terus naik dan merendam permukiman warga. Saat ini warga berjibaku menyelamatan diri dan memerlukan bantuan.

Pemda setempat menyiapkan beberapa tempat untuk evakuasi warga, termasuk Rumah Dinas Bupati Oku. Diketahui hingga pukul 14.00 WIB, ketinggian air terus bertambah. Sementara jalan lintas Sumatera tidak bisa dilalui.

(Qur'anul Hidayat)

      
