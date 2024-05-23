Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMSEL

Ketika Ketua MA Syarifuddin Pulang Kampung Disambut Banjir

Alvin Alhafiz , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |11:46 WIB
Ketika Ketua MA Syarifuddin Pulang Kampung Disambut Banjir
Mobil Ketua MA Syarifuddin kebanjiran di OKU (foto: dok istimewa)
A
A
A

OKU - Banjir yang menerjang kawasan pemukiman di Desa Laya, Kecamatan Baturaja Barat, turut merendam rumah Ketua Mahkamah Agung (MA) RI Prof. H M Syarifuddin.

Ketua MA merupakan warga Desa Laya Kecamatan Baturaja Barat yang tinggal di RT 2 Dusun 1 jalan pelawi. Namun, ketika banjir menerjang pada Kamis 23 Mei 2024, pagi, Ketua MA yang tengah mudik, terpaksa diungsikan ke rumah sepupunya di Dusun 4 RT 8.

“Rabu malam, ketua MA (Prof. H M Syarifuddin) pulang ke dusun. Jam 19.00 WIB sampai di Baturaja,” ujar Kasi Kesra Desa Laya, Sabirin.

Kepulangannya ke Desa Laya, kata dia, karena hendak memperingati 40 hari wafatnya anak kakak perempuannya. “Rencananya malam ini takziah 40 hari anak ayuknya, ” terangnya.

Ketua MA balik kampung bersama istrinya. Rencananya, bersama anaknya ikut pulang kampung, namun berhalangan.

(Awaludin)

      
