INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Banjir Landa OKU, 5 Kecamatan Terdampak dan Satu Rumah Hanyut

Widori Agustino , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |10:31 WIB
Banjir Landa OKU, 5 Kecamatan Terdampak dan Satu Rumah Hanyut
Banjir di OKU (foto: BPBD)
A
A
A

BATURAJA - Banjir kembali melanda kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), sedikitnya lima kecamatan terdampak serta satu rumah hanyut dan dua jembatan putus diterjang banjir, pada Rabu 22 Mei 2024 malam.

Kalaksa BPBD OKU, Januar Efendi melalui koordinator Dalops BPBD OKU Gunalfi saat dikonfirmasi membenarkan terjadinya banjir di hulu Sungai Ogan.

"Sejauh ini ada lima kecamatan yang terdampak, tapi kita masih mendata," ucapnya, Kamis (23/5/2024).

Sementara untuk jumlah rumah yang terdamoak banjir masih dalam proses pendataan.

"Di kecamatan Ulu Ogan ada dua desa yakni desa Kelumpang dan desa Gunung Tiga. Disana ada satu rumah warga hanyut," sambungnya.

Lalu di kecamatan Lengkiti, juga terdampak banjir cukup tepatnya di desa Negeri Ratu, disana jelas dia ada dua jembatan putus diterjang banjir tadi malam.

"Desa Negeri Ratu jembatan beton dan jembatan gantung putus, saat ini air sudah surut," Jelasnya.

Telusuri berita news lainnya
