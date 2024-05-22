Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Satu Korban Banjir Bandang di Agam Ditemukan Sejauh 7 Kilometer

Rus Akbar , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |16:17 WIB
Satu Korban Banjir Bandang di Agam Ditemukan Sejauh 7 Kilometer
Korban banjir dan longsor Sumbar (Foto: Basarnas)
A
A
A

PADANG - Satu korban banjir bandang di Kabupaten Agam, Sumatra Barat, yang hanyut sekira Sabtu 11 Mei 2024 lalu telah ditemukan Tim SAR Gabungan sejauh di tujuh kilometer dari lokasi dia hanyut di Galuang, Kecamatan Sungai Pua.

Menurut Kepala Pos Basarnas 50 Kota, Robi Saputra, perkembangan operasi memasuki hari ke-12, hari ini membuahkan hasil, satu orang ditemukan korban banjir bandang yang hanyut dalam keadaan meninggal dunia.

“Korban ditemukan di Jorong Taluak, Nagari Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, pada pukul 11.05 WIB dan dievakuasi pada pukul 13.30 WIB,” katanya, Rabu (12/5/2024).

Korban yang dievakuasi, kata Robi, dari keterangan keluarganya korban itu bernama Sahar (60), dibawah ke RS Achmad Mochtar Bukittinggi untuk diidentifikasi.

“Lokasi penemuan korban bapak Sahar tersebut tujuh kilometer dari tempat dia terbawa arus. Untuk laporan orang kehilangan mungkin tidak ada saat ini di Agam, mungkin kami menunggu laporan selanjutnya,” katanya.

