HOME NEWS INTERNATIONAL

Negara yang Dilalui Sungai Nil

Serli Utari Dewi , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |17:35 WIB
Negara yang Dilalui Sungai Nil
Negara yang dilalui Sungai Nil (Foto: Wikipedia)
A
A
A

JAKARTA - Sungai Nil merupakan sungai besar yang mengalir ke utara di timur laut Afrika dan mengalir ke Laut Mediterania. Sungai Nil adalah sungai terpanjang di Afrika dan secara historis dianggap sebagai sungai terpanjang di dunia, meskipun hal ini dibantah oleh penelitian yang menunjukkan bahwa Sungai Amazon sedikit lebih panjang.

Dari sungai-sungai besar di dunia, Sungai Nil adalah salah satu sungai terkecil, yang diukur berdasarkan debit tahunan dalam meter kubik air.Panjangnya sekitar 6.650 km (4.130 mil). Secara khusus, Sungai Nil adalah sumber air utama Mesir, Sudan dan Sudan Selatan. Selain itu, Sungai Nil merupakan sungai ekonomi penting yang mendukung pertanian dan perikanan.

Sungai Nil memiliki dua anak sungai utama yaitu Nil Putih dan Nil Biru. Sungai Nil Putih secara tradisional dianggap sebagai hulu sungai. Namun, Sungai Nil Biru adalah sumber dari sebagian besar air di hilir Sungai Nil, yang mengandung 80% air dan lumpur. Sungai Nil Putih lebih panjang dan bermuara di wilayah Danau Besar.

Berikut negara yang dilalui oleh Sungai Nil, menurut Wikipedia

1. Mesir

2. Sudan

3. Ethiopia

4. Uganda

Halaman:
1 2
      
